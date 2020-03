– Jeg har aldri før vært så nervøs før en konsert, sier Olsen som kommer fra Ørsta på Sunnmøre, men er bosatt i Oslo.

Har studio hjemme

Olsen har et studio hjemme, og har en stund tenkt på å holde noen digitale konserter slik at han slipper å reise så langt hver gang han skal ha en spillejobb. Lørdag kveld ble det gjort alvor av planene – av ren nødvendighet.

– Jeg tok fri i januar og februar, fordi jeg turnerte så mye før jul, så nå var det tomt for penger, og jeg skulle på turne, sier han.

Lørdagen gikk med til opplæring. Siden Olsen aldri har gjort dette før, brukte han YouTube til å oppdatere seg på teknologi, før han satte i gang.

– Jeg annonserte ikke konserten før en halvtime før, for jeg var så nervøs for at det ikke skulle virke. Og så ville jeg at det skulle være skikkelig, sier han.

Og konserten ble en suksess, flere hundre var innom direktesendingen samtidig, og over 20 000 totalt har vært innom streamen.

– Det er mange som har vippset. Folk kunne velge pris selv, alt fra null til uendelig. Og jeg tjente like mye som jeg gjør på en vanlig konsert, sier han.

Nå vurderer Olsen å ha hele den planlagte turneen digitalt.

– Konserten i Ørsta blir kanskje på Facebook og konserten i Ålesund på YouTube. Vi får se, men jeg vurderer det, sier han.

Brakkesyke

Etter at de nye tiltakene fra regjeringen for å stoppe spredningen av koronaviruset kom denne uken, er alle konserter og forestillinger avlyst.

Filip Roshauw er en av den som nå har tatt tak for å gi artister muligheten til å spille for folk på nett.

«Velkommen til den eneste kulturelle eventet du gleder deg til blir avlyst.»

Slik starter et innlegg på Facebook-siden «Brakkesyke 2020».

Filip Roshauw spiller selv i band og er journalist i Jazznytt. Sammen med en liten gjeng startet han denne siden slik at artister kunne spille konserter fra stua og tomme lokaler.

– Jeg skjønte veldig fort at musikere, mange frilansmusikere særlig, havner i en utrolig presset situasjon.

Han merket også at han ville savne å være på konserter de neste to ukene.

– Det er kanskje den mest dramatiske uken i norsk musikkbransjes historie, sier Roshauw.

Så langt har nærmere 10.000 personer trykket liker på siden. De som ser på konsertene betaler til artistene som spiller.

Etterspør tiltak fra myndighetene

– Et godt eksempel på den kreativiteten som finnes i kulturnæringen. Fantastisk at man fortsatt kommer opp med gode nye ideer når vi står i den prekære situasjonen vi står i nå, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

Hun sier det er flott med ideer som «Brakkesyke 2020», men presiserer at tiltak som dette ikke kan erstatte behovet for en tiltakspakke fra myndighetene.

– Hvis kulturnæringen skal overleve dette må det på plass en kompensasjonsordning for arrangementer som avlyses av folkehelsehensyn.

– Mange har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt nesten over natta. I løpet av et par dager har de gått fra full drift til absolutt ingenting.

Håper flere kommer med ideer

Filip Roshauw håper at flere velger å starte med direktesendte konserter i tiden som kommer. Han sier responsen har vært enorm.

– Vi kommer ikke til å klare å booke alle som henvender seg nå. Vi må bare prøve å sette oss inn i mest mulig av det.

Roshauw sier han er bekymret for koronasituasjonen og at det er viktig å ta dette på alvor.

– Musikere er ikke de eneste som opplever utrolig dramatiske ting akkurat nå, men de er tett på meg og da ender man opp med å tenke ekstra mye på det.