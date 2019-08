Ber norske butikker fjerne produkter som rammer regnskogen

Brannene i Amazonas har fått verdens oppmerksomhet de siste ukene. Både politikere og miljøbevegelsen krever nå fortgang i arbeidet for å redde regnskogen.

Det kan være vanskelig å vite hva enkeltmennesker skal gjøre, derfor må vi sette krav til dagligvarekjedene, mener Regnskogfondet.

– Vår oppfordring er klar: Hvis situasjonen i Brasil ikke bedrer seg, er det uforsvarlig å importere risikovarer som soya. Dagligvarekjedene må derfor sikre at kjøtt og fisk i butikkene ikke bidrar til avskoging, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

– Problematisk laksefôr

KREVER MER AV BUTIKKENE: Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det er særlig soya brukt i dyrefôr som er problematisk, mener Ranum.

I tillegg kommer importert storfekjøtt fra Brasil, men dette er i mindre omfang.

– Dagligvarekjedene må gi et tydelig signal offentlig at avskogingen i Brasil er en uakseptabel situasjon, sier Ranum.

– Kan dagligvarekjeden vite hva kjøtt og fisk fores med?

– Det er dagligvarekjedenes ansvar hva de selger i butikkene sine. Vi har sittet i møter sammen med dem og næringen, så dette er noe de er klar over, svarer Ranum.

Coop kartlegger soyabruken

Dagligvarekjedene svarer at de jobber med saken.

– Coop i Norge jobber sammen med Coop i Sverige, Danmark og Finland med å etablere en soyapolicy snarlig, en policy som vil bidra til redusert soyaforbruk og avskogingsfrie verdikjeder, hvor kun sertifisert soya inngår, sier Per Løberg Eriksen, bærekraftsansvarlig i Coop.

En slik garanti har de i Norge, men ikke for utenlandske leverandører.

KARTLEGGER SOYABRUK: Per Løberg Eriksen, kommunikasjonsrådgiver i Coop Foto: Andreas Fadum

– Som en del av dette arbeidet, har Coop i lengre tid planlagt en kartlegging av soyaforbruket i verdikjeden, som sendes ut til våre leverandører i disse dager. Kartleggingen vil gi et godt grunnlag for å beslutte hvilke tiltak Coop vil sette i verk, svarer Eriksen i et skriftlig svar til NRK.

Han sier selskapet har hatt flere samtaler med Regnskogfondet om problematikken.

Norgesgruppen sier de stiller krav om bærekraftig soya.

– Norgesgruppen har en tydelig policy på at produkter i vår verdikjede ikke skal bidra til ødeleggelse av regnskogen. Vi stiller derfor krav til våre leverandører om at soya som inngår i produkter eller som fôr til dyr skal være sporbar og ikke bidra til avskoging og vi oppfordrer til satsing på alternative fôrråvarer, sier Dyveke Fjeld Elset, kommunikasjonsrådgiver bærekraft i Norgesgruppen.

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet mener dagligvarekjedene må gå enda lenger.

– Problemet er at en leverandør kan selge bærekraftig soya til Norge og annen soya til andre land. Derfor mener vi norske importører må kreve at hele virksomheten til leverandørene er avskogingsfri, ikke bare det ene partiet som går til Norge, sier Ranum.

Coop svarer at de vurderer å stille slike krav.

– Det er naturlig å diskutere i det pågående policy-arbeidet, sier Per Løberg Eriksen.

Rema1000 sier de samarbeidet med Regnskogfondet, og at reduksjonen av palmeolje har vært en av deres fanesaker.

– Soya i fôr er også en viktig utfordring. Her krever vi av våre leverandører at det brukes bærekraftige råvarer sertifisert under ProTerra, RTRS eller tilsvarende miljøsertifisering. Dette sikrer at råvaren ikke er dyrket i områder som trues av avskoging. Vi ber også våre leverandører om å se på alternativer til soya, og finne nye proteinråvarer som kan erstatte dette, sier Mette Fossum, kommunikasjons- og samfunnskontakt i Rema1000.

Oppdrettsselskapet Mowi (tidligere Marine Harvest) skrev onsdag at de garanterer at fôr-leverandørene deres ikke er knyttet til avskoging. Men på grunn av den samlede etterspørslene etter soya, skriver de samtidig at de vurderer andre för-alternativer dersom Brasil ikke klarer å stoppe den prekære situasjonen i Amazonas.

KRITISK: Brann i Amazonas nær Porto Velho, Rondonia i Brasil, fotografert søndag 25. august. Foto: Carl De Souza / AFP

Alternativer

– Er det noen alternativer til soya?

– Det finnes, men i mindre omfang. Derfor er det ikke sikkert at vi kan kutte ut soya umiddelbart. Vi ber heller ikke om en boikott nå. Men i første omgang bør de importere soya fra andre land enn Brasil. På lengre sikt er det prosjekter med dyrefor av blant annet alger og gjæret treflis. Men dette tar tid å utvikle. Europeisk soya i en overgangsfase er et skritt på veien. Men det beste er å lage erstatningskilder, sier Ranum i Regnskogfondet.

– Hva med en merking av varene?

– Forbrukermerking er fint, men det er uansett en veldig mye mer langsiktig prosess uten noen umiddelbar effekt. Det viktigste nå er å gi tydelig beskjed til brasilianske myndigheter, mener Ranum.

Bør vi unngå å spise soya?

Coop og Rema1000 sier de ikke har noe kjøtt fra Brasil, mens Norgesgruppen svarer at de importerer et begrenset volum av kjøtt fra Brasil som går til offshoremarkedet.

Lurer du på om soyabønner og andre vegetarprodukter er bra når soyaen har så dårlig rykte, så er svaret ja, ifølge Framtiden i Våre Hender. Soyaen som brukes til menneskemat dyrkes stort sett i Nord-Amerika og Europa.

«Uansett er det svært ressurs-sløsende å bruke menneskemat til dyrefôr. Norsk oppdrettslaks spiser fem ganger mer menneskemat enn den gir oss. For storfe blir forskjellen enda større. Som menneskemat er soya miljøvennlig og har et svært lavt klimafotavtrykk,» skriver Framtiden i Våre Hender.

