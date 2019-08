Brasil vil ikke ha Amazonas-hjelp fra G7-landene

Siden 1970-tallet har rundt 800.000 km² regnskog forsvunnet i Brasil. Det utgjør rundt 20 prosent, eller et område på størrelse med Tyrkia.

I tillegg til at mange frykter at regnskogen i Amazonas blir brent opp eller hugget ned, er det en frykt for at den kan forsvinne av seg selv.

Fordi regnskogen dekker et enormt område skaper skogen selv mye av regnet som faller der.

Skogen «svetter» i varmen og dette faller deretter ned som nedbør. I tillegg til å føre til nedbør, bidrar «svetten» også til å holde temperaturen i regnskogen nede.

Som verdens største regnskog har Amazonas et økosystem som bidrar til sin egen overlevelse.

Flere studier, blant annet en publisert i PNAS i 2016, har beregnet at det finnes et punkt der denne effekten kan forsvinne.

Beregningene viser at hvis 20 til 40 prosent av skogen blir borte, vil veldig lite av det gjenstående få nok regn til å overleve.

Frykten er derfor at resten av regnskogen vil bli til savanne i løpet av noen tiår dersom man når «tippepunktet».

Satellittbilde av regnskogen i Amazonas i fra 1975 (til venstre) og 2012.