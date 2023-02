Benestad fratatt legelisensen: – Det er litt ubegripelig hele greia

– Jeg har jobbet med denne klientgruppen i 37 år, og ingen har klaget noen gang. Så det er litt ubegripelig hele greia, sier en litt oppgitt Benestad til NRK.

Hen reagerer sterkt på vedtaket til Helsetilsynet.

– Dette (vedtaket) er basert på bekymringsmeldinger fra mennesker som ikke kjenner det aktuelle fagområdet, innvender legen.

Det var i fjor høst at Statens helsetilsyn startet en gransking av Benestad. Bakgrunnen var bekymringsmeldinger som ble sendt til Statsforvalteren i Agder.

Ifølge TV 2 kommer bekymringsmeldingene fra fastleger.

Benestad skal blant annet ha unnlatt å henvise pasienter med kjønnsinkongruens til Rikshospitalet, som har det nasjonale ansvaret for utredning og behandling.

Dette er ikke noe Benestad har nektet for.

– Sakene dreier seg blant annet om behandling av pasienter med kjønnsinkongruens, rekvirering av vanedannende legemidler, informasjonsplikt og journalføring, sa fylkeslege i Agder, Aase Aamland, til Fædrelandsvennen i forbindelse med varselet i fjor.

NRK har onsdag ettermiddag vært i kontakt med Statsforvalteren i Agder, men de har ikke hatt anledning til å stille til intervju eller kommentere saken.

Benestad varsler at hen vil klage på vedtaket til Helsetilsynet. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Skaper en veldig farlig situasjon

Nå har altså Helsetilsynet konkludert med at Esben Esther Pirelli Benestad ikke får fortsette som lege.

En opprørt Benestad sier hen vil klage på avgjørelsen.

– Siden jeg begynte som doktor i 1977, har jeg ikke fått en eneste klage fra en klient. Ei heller denne gangen. Klagene kommer utenfra og kommer fra ukvalifisert hold. Avskiltingen fra Helsetilsynet er like ukvalifisert og tar ikke høyde for at det har kommet inn mange støtteerklæringer.

– Det som skjer nå er at Helsetilsynet skaper en veldig farlig situasjon for helsen til disse dette dreier seg om. Det dreier seg ikke primært om meg.

Benestad har i mange år gitt tilbud om hormonbehandling ved sitt legekontor.

Dette er en behandling som etter utredning gis til transpersoner som opplever en uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn, også kalt kjønnsinkongruens.

– Vi er sjokkerte

Benestad er selv transperson, og har i 37 år behandlet personer fra hele landet.

Nå som Helsetilsynet har fratatt ham legelisensen, mister han også muligheten til å skrive ut resepter. Sexologen og legen har fått tre uker frist til å svare på vedtaket.

– Jeg er ikke spesielt bekymret for meg selv, min plan var å trappe ned når jeg ble 75 år gammel, så jeg klarer meg aldeles utmerket, sier 73-åringen.

– Men dette er veldig, veldig farlig for de av mine klienter som er helt avhengige av meg, forteller hen.

– Jeg er forferdelig redd for dem.

Isak Bradley, som er leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) reagerer sterkt på avgjørelsen til Helsetilsynet.

– Vi er sjokkerte, og svært bekymret for hva som nå vil skje med tilgangen på helsehjelp først og fremst for Benestads pasienter men også pasientgruppen som helhet i tiden som kommer, sier Bradley til Blikk.

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold skriver at de er kjent med at beslutningen skal påklages. Foreningen ønsker å kjempe mot Helsetilsynets avgjørelse.