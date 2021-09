Ikke han eller hun, men hen.

En pensjonert professor får normalt tittelen professor emeritus eller professor emerita, avhengig av kjønn.

Pirelli Benestad skriver historie når hen får Norges første kjønnsnøytrale tittel, professor emerit.

Fredag kveld ble 20 år med sexologistudiet på Universitetet i Agder markert i Grimstad.

Samtidig var det en sluttmarkering for sexolog-ekteparet Almås og Pirelli Benestad, som nå altså pensjonerer seg.

– Det er en slags avskjed, sier Pirelli Benestad.

– Vi har fått mye hjelp og støtte, men det er vi som har dratt i gang studiet og for så vidt holdt det gående. Vi starta motoren og lot den gå videre, forteller Esben Esther Pirelli Benestad.

Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad under feiring av sexologistudiet på Universitetet i Agders 20-års jubileum på Apotekergaarden i Grimstad. Foto: Anne Wirsching / NRK

20 år med arbeid for bedre seksuell folkehelse

Etter 20 år som ansvarlige for sexologistudiet på Universitetet i Agder, overlater Pirelli Benestad og Almås ansvaret videre.

– Det er utrolig mange følelser, som ruller seg sammen til en veldig god følelse, sier Almås.

– Studiet blir overtatt av nye folk, som er meget kompetente, så vi føler oss veldig trygge når vi nå begynner med andre ting, forteller Almås.

Studiet er det eneste sexologistudiet på et høyere lærested i Norge.

– Studiet har betydd veldig mye for folkehelsa. Seksualiteten er en vesentlig del av livskvaliteten og helsa, sier Pirelli Benestad.

– De har vært en tydelig stemme

Hanne Kro Sørborg jobber som sexolog i Kristiansand kommune. Hun har hatt Pirelli Benestad som veileder.

– De har bygd opp den profesjonelle delen av sexologien i Norge. Det som handler om kjønn og identitet har Esben Esther og Elsa vært helt unike. Ikke bare i Norge, men også på verdensbasis, sier hun.

– De har jobbet med å fjerne skammen rundt kjønn, kropp og seksualitet. De har vært en tydelig stemme, sier sexologen.

To øyeblikk sammen med Pirelli Benestad sitter sterkt i.

Da hen gikk med regnbueflagget under Pride i Kristiansand for noen år siden Og et skolebesøk i bygda Finsland på Sørlandet.

– Hen snakket om å være seg selv. Hva er det å være gutt eller jente? Hvilke klær kan vi gå med? Barna kunne spørre om hva som helst.

– Vi fikk litt pepper etterpå, men det førte til at politikerne og administrasjonen i kommunen måtte sette seg inn i de mange utfordringene, sier Kro Sørborg.

Sexolog Hanne Kro Sørborg sammen med Esben Esther Pirelli Benestad. Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Mener det er behov for mer sexologisk kompetanse

Sexologistudiet i Grimstad har høye søkertall. I år var det 600 søkere til de 43 studieplassene.

– Det sier seg vel selv når det er 600 søkere at det er et stort behov for denne kunnskapen, sier Almås.

– Jeg vil rose de vi har utdannet som gjør en fantastisk jobb, men som nesten sliter seg ut fordi det er så stor pågang for sexologiske rådgivere, sier Almås.

Hun og Pirelli Benestad mener sexologi er viktig for folkehelsa.

– Hvis det formelle Helse-Norge hadde skjønt at seksologien burde formaliseres, så ville det bli enda bedre med folkehelsa, sier Pirelli Benestad.

Almås mener det burde vært flere muligheter til å studere sexologi, og tror noe av grunnen til at det ikke finnes flere sexologistudier er lite politisk forståelse.

– Mange tror dette er et veldig begrenset område som bare angår folks helse når de går til sengs med kjæresten sin, men det er mye videre enn det, sier Almås.