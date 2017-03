Begge måtte gå etter penge-rot - nå skal de sammen styre SV

– Den saken var veldig blåst opp og overdimensjonert, og det tror jeg de aller fleste ser i ettertid. Det er hvertfall tilbakemeldingene jeg får, selv fra politiske motstandere, sier Kirsti Bergstø til NRK.

35-åringen fra Nesseby i Finnmark ble enstemmig valgt til SVs nye nestleder under partiets landsmøte på Gardermoen lørdag.

Hun går dermed inn i partiets toppledelse, hvor hun skal jobbe tett med gamlesjefen Audun Lysbakken. De to forlot sammen regjeringsapparatet etter den famøse selvforsvarssaken i 2012.

Bergstø var Audun Lysbakkens statssekretær da han som barne- og likestillingsminister bevilget 154.000 kroner til organisasjonen Jenteforsvaret, et underbruk av SVs ungdomsparti Sosialistisk Ungdom.

Det var Dagbladet som i februar 2012 avslørte at pengene ble utdelt uten at andre organisasjoner som kunne fått støtte fikk muligheten til å søke om det, og mot faglige råd fra embetsverket.

– Det som bør sies om tildelingen av pengene den gangen, er at hver eneste krone gikk til at unge jenter fikk brukt fritiden sin på å reise rundt og sørge for at andre unge fikk opplæring i selvforsvar og grensesetting, sier Bergstø nå.

Fremstilt som hovedkvinnen bak pengene

Etter at stadig nye dokumenter og SMS-er fra saksbehandlingen nådde offentligheten, gikk Lysbakken av som statsråd 5. mars 2012.

I ettertid har flere medier erfart at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) hadde bestemt seg for å sparke Lysbakken ut av regjeringen dersom han ikke gikk frivillig.

Lysbakken begrunnet sin avgang med at han var tilhenger av at feil skulle få konsekvenser. Allerede helgen etter at han gikk av som statsråd, ble han likevel valgt til SVs nye partileder, etter et kaos av en lederkamp i partiet.

Den som i media ble fremstilt som hovedarkitekten bak bevilgningen til Jenteforsvaret var imidlertid Kirsti Bergstø, som valgte å følge Lysbakken ut døren i departementet.

– Jeg gjorde en feilvurdering, men jeg visste ikke at bevilgningen ikke var i tråd med økonomiregelverket, sa Bergstø til NTB den gang.

Siden 2013 har hun vært stortingsrepresentant for SV, og engasjert seg spesielt i spørsmål om arbeidsliv og distriktspolitikk. Hun ble enstemmig innstilt og lørdag valgt som ny nestleder etter Oddny Miljeteig.

Ingen over 40 år i ny ledelse

SVs ledelse består etter landsmøtet denne helgen av leder Audun Lysbakken (39), nyvalgt nestleder Kirsti Bergstø (35), nestleder Snorre Valen (32), arbeidsutvalgsmedlem Kari Elisabeth Kaski (29) og nyvalgt partisekretær Audun Herning (36).

Sistnevnte vant landsmøtets eneste kampvotering med 124 mot 83 stemmer over tidligere ungdomspartileder Andreas C. Halse (31).

Alle de øvrige ble valgt og gjenvalgt ved akklamasjon og tidvis til trampeklapp.

Audun Lysbakken avviser at det er et problem at hele ledelsen tilhører samme generasjon.

– Vi får en ledelse med folk fra ulike deler av landet og med ulike erfaringer. Vi ser det som en styrke at vi har mange dyktige unge folk og at partiet løfter frem disse, sier han til NRK.

Audun Lysbakkens SV har et uttalt mål om å komme i regjering etter høstens stortingsvalg. For øyeblikket har de 4,4 prosent oppslutning på et snitt av alle nasjonale meningsmålinger, ifølge nettstedet Poll of Polls.