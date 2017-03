Beboere krever innsats mot gjengene: – De er ikke redd for politiet

Lørdag fortalte NRK at gjengsituasjonen i enkelte bydeler i Oslo er verre enn på mange år, ifølge politifolk, ungdomsarbeidere og politikere som har kjennskap til miljøet.

Det fikk byrådsleder Raymond Johansen til å kreve en gigantisk politiinnsats for å bryte opp miljøene.

– Det er ingen i Oslo som skal føle seg utrygge. Dette er helt uakseptabelt, sier Johansen til NRK.

Beboer Iftikhar Mahmood fra Mortensrud er ikke begeistret for den utviklingen han har sett det siste året.

Mortensrud ligger i bydelen Søndre Nordstrand, der gjengen «Young Bloods» har sitt utgangspunkt. Gjengen har i lengre har forsøkt å ta over narkotikamarkedet i Oslo, ifølge TV 2, noe som har ført med seg alvorlige voldsepisoder.

De kriminelle gjengenes økonomiske utgangspunkt er salg av hasj til ungdom, og det er også ungdom som rekrutteres som selgere.

– Barn står jo rundt husene våre og driver med salg av hasj. Og det er jo nesten farlig å snakke med dem også. De er ikke redd for politiet, sier Mahmood.

«Abdul» har solgt hasj for en av Oslos mange gjenger. – Det ble mye bråk. Alltid er det noen som vil forsøke å rane deg, ta hasjen din, pengene dine, området ditt. Du trenger javascript for å se video. «Abdul» har solgt hasj for en av Oslos mange gjenger. – Det ble mye bråk. Alltid er det noen som vil forsøke å rane deg, ta hasjen din, pengene dine, området ditt.

Politiinspektør Einar Aas: – Nok at du stiller spørsmålet

Ungdomsarbeideren Nahom Daniel sier det er en indre justis i gjengene.

– Det er ikke politiet du er redd for hvis du blir tatt med hasj eller mister hasj. Du er redd for dem som møter deg hver dag ut i miljøet og som kan skade deg. Da har vi på en måte lagd et parallelt samfunn.

Politiinspektør Einar Aas er leder ved Seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

– MAKTFAKTOR: Politiinspektør Einar Aas ved Oslo politidistrikt sier en gjeng fra Oslo sør har blitt en maktfaktor i Oslos kriminelle verden, og sikter til «Young Bloods». Foto: Arild Sandsvik

Våre kilder sier at det er en dalende respekt for politiet. Opplever dere også det?

– Det at du stiller spørsmålet, er i grunnen nok for meg. Jeg noterer spørsmålet, så får vi se hvordan vi skal håndtere det framover, svarer Aas.

På Mortensrud skal ungdom ha kastet stein på politibilene?

– Som sagt. Det er nok for meg at du stiller spørsmålet.

Vil ikke at barna skal gå alene

Mahmood har bodd på Mortensrud i 28 år, og forteller at kriminaliteten også har krøpet inn i boligområdene.

– Nå ønsker ikke jeg at mine barn skal gå her om kvelden, selv om de er voksne og selvstendige.

Mahmood understreker at han ikke har lyst til å snakke stygt om området. Han har alltid likt seg her, men har blitt engstelig, særlig etter et overfall med balltre på en tilfeldig person.

– Vi må ha mer åpenhet og ikke skjule det som skjer, sier Arbeiderparti-politiker Elvis Chigozie Nwozu fra Holmlia. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Men man må jo kunne si det som det er. Man kan jo ikke gjemme alt under teppet.

Han får støtte fra Elvis Chigozie Nwosu som bor på Holmlia, hvor «Young Bloods» har sitt utgangspunkt. Nwosu er vararepresentant for bystyret i Oslo.

– Vi må ha mer åpenhet, vi må ikke skjule det som skjer. Og vi må sørge for at de barna som blir rekruttert til kriminelle gjenger får hjelp.