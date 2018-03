Mobilene er aldri lagt unna for 17-åringene Sofie Engelschiøn, Victoria Ringen, Helene Meek Lindås og Kamilla Johnsen. De bruker sosiale medier daglig, og er bevisste på hva de deler hvor.

– På Facebook er det mer formelt. Jeg publiserer ikke på Facebook om jeg har en dårlig dag, det deler jeg heller på Snapchat, sier Helene Meek Lindås.

Sofie Engelschiøn er enig og synes Snapchat er mer hverdagslig enn Facebook og Twitter.

Det stemmer overens med et pågående forskningsprosjekt fra Universitetet i Oslo som viser at ungdom ønsker mer privatliv, og flere lukkede rom, på sosiale medier.

Ønsker mindre grupper

– De unge migrerer til mindre rom der de har større grad av regulering og oversikt over hvem som er i gruppen, sier Lin Prøitz.

Hun er forsker ved psykologisk institutt ved UiO, og har sammen med to andre forskere dybdeintervjuet 24 ungdommer om sosiale medier.

– Mange av de unge ønsker i større grad å ha mindre grupperinger, der det er ulike kutymer i forskjellige grupper, forklarer hun.

Lin Prøitz forsker på ungdom og sosiale medier.

Forskeren sier det handler om tilhørighet, og at siden dagens 17-åringer har vokst opp med sosiale medier har de stor kompetanse på feltet. På Facebook opplever de ofte at det er for mye sammenblanding av relasjoner.

– På Facebook har du jo foreldre, kollegaer, medelever, søsken, og alt inne i en pøl som rotes sammen og fremstår kaotisk.

Snapchat størst blant de unge

Over halvparten av oss er på Snapchat, ifølge tall fra Ipsos. Snapchat er det nest største sosiale mediet i Norge, etter Facebook. Bruken er størst blant de unge: Rundt 90 % av de mellom 18–29 år har profil på Snapchat.

Når det gjelder de under 18, er Snapchat det mest populære, ifølge tall fra Medietilsynet.

Også Medietilsynet ser denne tendensen med ønsket om mer privatliv. De sier at norsk ungdom heller deltar i grupper og private chatter enn å dele ting offentlig.

I USA kan Snapchat på sikt til å bli større enn Facebook. I hvert fall ifølge prognosene fra eMarketer.

Mobilene er aldri langt unna. Jentene var seks år det året Facebook ble lansert. Foto: Kristine Sterud / NRK

Mener Facebook er gammeldags

Venninnegjengen sier de er veldig bevisste på hva de legger ut på hvilke sosiale medier.

– Facebook bruker jeg bare til å snakke med folk, jeg legger ikke ut noe der, sier Victoria Ringen.

De mener også at Facebook begynner å bli gammeldags.

– Det er på en måte tatt over av generasjonen over oss, sier Ringen og kommer med et eksempel fra da hun tok av tannreguleringen sin:

– Da tok mamma bilde av meg og skrev «Nå har godjenta tatt av reguleringen».

Selv ville hun heller lagt et slikt bilde ut på Instagram.

– Og jeg tok et bilde til Snapchat i det sekundet jeg gikk ut tannlegedøren, sier hun.