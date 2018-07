– Dersom det skjer en alvorlig hendelse i det landet du reiser til, kan vi sende ut informasjon til reisende på sms eller e-post, sier Thomas Stangeby, underdirektør for seksjon for konsulære saker og leder for Utenriksdepartementets operative senter.

Reiseregistrering.no er et tilbud om å legge inn kontaktopplysninger og reisemål hos UD ved reiser til utlandet. Opplysningene kan når som helst slettes av den reisende, men slettes automatisk 30 dager etter reisens slutt.

Til tross for stadig flere naturkatastrofer som jordskjelvet på den greske ferieøya Kos i fjor, og uroligheter som terrorangrepet i Nice i 2016, er det få nordmenn som benytter seg av denne tjenesten. Ifølge Statistisk sentralbyrå gjennomførte nordmenn 8,2 millioner utenlandsreiser i 2017. I samme periode ble det registrert 72.000 reiser i reiseregistrering.no. Det utgjør mindre en én prosent av reisene.

Slik ser hjemmesiden ut. Med mindre informasjon, håper UD at flere skal benytte seg av tjenesten. Foto: Skjermdump / reiseregistrering.no

Brann i Hellas

UD ønsker at alle nordmenn registrerer seg, uansett hvor reisen går.

I forbindelse med skogbrannene i Hellas, ble informasjon fra greske myndigheter formidlet til de som hadde registrert seg med reise til landet.

Her er to eksempler på SMSer UD sendte:

Om morgenen: Ekspandér faktaboks Det har brutt ut flere skogbranner i Hellas, i hovedsak i områder utenfor Aten. Utenriksdepartementet arbeider med å skaffe oversikt over situasjonen og om nordmenn er rammet. Vi oppfordrer reisende til å holde seg orientert om situasjonen gjennom media, og følge anbefalinger samt råd fra lokale myndigheter. Reisende bes kontakte familie dersom man er i god behold. Ved behov for konsulær bistand kan UDs operative senter kontaktes på telefon 23 95 00 00.

Seinere på dagen: Ekspandér faktaboks Greske myndigheter melder at det fortsatt brenner ved Kineta, vest for Aten, ved Loutraki og Zemeno, nær Korint, ved Rafina-Mati ved Aten, nord for Attika i Larymna, og ved Kakopetro, Platanias og Vryses på Kreta. Det må tas forbehold om at denne oversikten kan være ufullstendig og at situasjonen kan endre seg raskt. UD oppfordrer reisende til fortsatt å holde seg orientert om situasjonen gjennom media, og følge anbefalinger samt råd fra lokale myndigheter. Reisende bes kontakte familie dersom man er i god behold. Ved behov for konsulær bistand kan UDs operative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00.

Ny utgave

For en måned siden ble en forenklet, mobilvennlig versjon av reiseregistrering.no lansert, der mindre mengde informasjon samles inn. UD håper det vil få flere til å benytte seg av tilbudet.

Av de 22 reisende NRK snakket med på Oslo lufthavn, hadde ingen benyttet seg av tjenesten.

Einar Morten Lassesen reiser til Berlin, Tyskland. Foto: Farhad Mangal / NRK

Einar Morten Lassesen står i avgangshallen og skal reise til Tyskland.

– Jeg har hørt om nettsiden, men jeg har ikke registrert meg på den i dag. I hvert fall ikke på en så kort reise til et land med såpass bra infrastruktur. Da er det ikke så farlig. Den er enda viktigere når du reiser langt, sier han.

Herman Schau-Hansen reiser til Pula, Kroatia. Foto: Farhad Mangal / NRK

For 22 år gamle Herman Schau-Hansen går turen til Kroatia. Han har heller ikke benyttet seg av tjenesten til UD.

– Jeg har ikke registrert meg fordi jeg ikke visste at siden fantes.

Informerer kunder

Elin Spjelkavik, direktør for juridiske tjenester i Virke, er enig i at det er viktig å registrere seg når man reiser til utlandet. Virke representerer over 21.000 virksomheter innen norsk næringsliv, også reisebyråer.

Elin Spjelkavik, direktør juridiske tjenester i Virke. Foto: Stian Schioldborg /Magentastudios / Virke

– Tidligere feriehendelser har jo visst at uroligheter kan skje overalt, som for eksempel jordskjelvet i Hellas i fjor. Så det like viktig å informere om tilbudet når man skal til europeiske land som det er når man skal til asiatiske land, sier hun.

Virke har videreformidlet informasjonen fra UD til alle reisebyråer som er medlemmer hos dem.