– Abortforhandlinger er bare et lokketilbud

Torsdag uttalte statsminister Erna Solberg at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven om KrF ønsker seg inn i hennes regjering. Solberg sa blant annet at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort.

– Sett i lys av den situasjonen vi er oppe i nå så ser jeg på det som ikke noe annet enn et lokketilbud. Kommentarene som har kommet fra Unge Høyre og Venstre etterpå viser jo at det heller ikke er forankret i dagens regjering.

Det sier Ole Tom Guse, leder i Forsand KrF, om statsminister Erna Solbergs tilbud om trekke abortloven inn i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Guse er en av kandidatene fylkeslaget i Rogaland skal velge blant når de lørdag bestemmer hvem som skal representere dem på det avgjørende landsmøtet i partiet 2. november. I et fylkeslag som trolig ønsker seg blått skinn på politikken, er han blant kandidatene som foretrekker rødgrønt skinn på KrFs gule politikk.

OLE TOM GUSE: Leder i Forsand KrF Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Endrer ikke

Abortutspillet fra statsministeren endrer ikke hans retningsvalg. Det samme gjelder leder i Stavanger KrF, Inge Takle Mæstad:

– Tradisjonelt har jo Senterpartiet vært vår nærmeste allierte i spørsmål som dette. I en forhandlingsposisjon vil vi stå sterkere sammen med dem, sier Mæland. Og gjør det dermed tydelig at abortspørsmålet ikke er noe som kan eller bør avgjøre hvilken side KrF skal samarbeide med.

INGE TAKLE MÆSTAD: Leder i Stavanger KrF Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Det er fantastisk at statsministeren kan tenke seg å endre abortloven. Det syns jeg hun bare skal sette i gang med så fort som mulig. Og da vet hun hvor hun har KrF. Det sier Tom Landås, leder i Haugesund KrF. Men han understreker:

TOM LANDÅS: Leder i Haugesund KrF Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Dette må jo statsministeren mene av hele sitt hjerte. Da kan hun ikke si at hun ikke vil jobbe med det hvis KrF ikke vil samarbeide med henne.



– Panikk

Lederen i Hjelmeland KrF, Magne Audun Kloster, er heller ikke nådig i sin respons på Solbergs abortfrieri.

MAGNE AUDUN KLOSTER: Leder i Hjelmeland KrF Foto: KrF, Olav Eggebø Aanonsen

– For meg virker det som om statsministeren har fått panikk for å miste makten. Dette er bare et nytt utspill i en rekke hun har hatt der hun har blandet seg opp i KrFs prosess, påpeker Kloster.

Alle fire regner med at det blir debatt om abortspørsmålet på møtet i fylkeslaget, men de håper partiet ikke legger enkeltsaker til grunn når retningsvalget skal tas.