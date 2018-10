Solberg avviser at abortutspill er desperat forsøk på å påvirke KrFs veivalg

Høyre-lederen åpnet torsdag for å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort. Solberg sa også at hun er åpen for endringer i bestemmelsen som gir rett til abort etter 12 uke for foster med alvorlig sykdom, dersom KrF velger å gå inn i hennes regjering etter landsmøtet 2. november.

BRÅK: Torsdag utfordret KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre på om de var villige til å endre abortloven om KrF valgte å gå deres vei. Ap sa kontant nei, mens Solberg åpnet døra på gløtt for Ropstad. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Uttalelsen har provosert politikere både i Solbergs eget parti og i regjeringspartiet Venstre. Dagbladets politiske kommentator Marie Simonsen kaller det et «dårlig kort» og en «smakløs» måte å forhandle på.

– Er dette et desperat forsøk på å påvirke valget 2. november?

– Nei, det er et svar på en utfordring fra nestlederen i KrF. Arbeiderpartiet sa at de ikke kunne sette seg ned ved bordet. Vi har sagt at vi kan diskutere elementer, men også at det er viktige elementer som vi ikke vil røre med. Blant annet hensynet til kvinners selvbestemmelse, sier Solberg.

– Ikke et løfte

Torsdag utfordret KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre på om de var villige til å endre abortloven om KrF valgte å gå deres vei. Ap sa kontant nei, mens Solberg åpnet døra på gløtt for Ropstad.

SOLBERG-POSITIV: Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad ønsker at partiet skal gå inn i regjeringen til Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NPK

– Det er ikke et løfte til KrF. Jeg har sagt vi kan gå inn i en diskusjon om dette, og i disse forhandlingene må man gi og ta, sier Solberg.

Hun understreker at å endre abortloven ikke er partiet Høyre sitt standpunkt, og sier videre at dersom dette skulle bli aktuelt er det viktig for henne at kvinners rett til selvbestemt abort ikke berøres.

Motstand i egne rekker

Flere i Høyre har reagert på Solbergs utspill. Blant andre leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot.

SKUFFET: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sier hun er ekstremt skuffet over Solberg etter abortutspillet. Foto: Unge Høyre

Til VG sier ungdomspartilederen at hun er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer endringene.

– Og det tror jeg det er ganske mange i Unge Høyre som er, sier hun.

Statsministeren svarer:

– Jeg har sett at Sandra Bruflot har sagt at hun ikke ønsker at vi skal gjøre dette. Det kan jeg forstå fordi, det er et vanskelig tema også i Høyre.

Hun sier at hun nå må sette seg ved forhandlingsbordet med åpenhet, og må diskutere endringer og spørsmål med andre partier, uten å kunne love hva som kommer ut av det.