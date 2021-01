Auka tempo i vaksineringa – har dobla seg denne veka

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag kom tal som viser at Folkehelseinstituttet har rett i at vaksineringa skyt fart på nyåret. Den 1. januar hadde 2.159 nordmenn fått første dose med vaksine, medan det oppdaterte talet for i går, 5. januar, var på 4.036. Det syner tal frå FHI.

Fram til i går var alle innrapporterte vaksiner utført i Viken, Oslo og Innlandet, noko som heng saman med at Oslo, og kommunar i Hedmark og Østfold fekk dei aller første vaksinane.

No har dei også kome i gang andre fylke, og blant dei er det Trøndelag og Rogaland som har sett flest vaksiner. Det er også her smitteauka er størst for tida.

Skjermdump frå FHIs informasjonsside Foto: Folkehelseinstituttet

Treg vaksinering?

I fleire europeiske land er debatten frisk fordi mange meiner vaksineringa går for tregt. Også her i Noreg har statsminister Erna Solberg og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, måtte svare på det mange meiner er treg oppstart i vaksineringa.

Ho kalla sjølv starten for «langsam», men lova at det skulle gå fortare etter kvart.

– Me har vore opptekne av at kommunane skal ha tid til å rigge seg til å gjennomføre vaksinasjon effektivt, godt og trygt frå i morgon av, sa Stoltenberg på pressekonferansen søndag kveld.

Noreg er ikkje blant landa som har hastegodkjent vaksinen, og Noreg følger også same strategi som EU og satsar på fleire ulike vaksinar i staden for å kjøpe inn store mengder av ei spesifikk vaksine.

Judith Sollied var Senjas første vaksinemottakar. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Langt bak Israel

Førebels er det berre ein vaksinetype som er godkjent av EU og Noreg, men denne veka kan også Moderna-vaksinen bli godkjent.

Erna Solberg meiner ein må vente eit par veker før ein kan felle nokon dom over vaksineringsarbeidet. No synar tala framgang i vaksineringa, men det er framleis langt opp til landa som har vaksinert mest. Israel er landet som vaksinert desidert flest. Landet har i underkant av ni millionar innbyggjarar, og har sett meir enn 1 million dosar.

Til gjengjeld hastegodkjente Israel vaksinen frå Pfizer-BioNTech, og Israel sikra seg også veldig mange dosar av Pfizer-BioNTech-vaksinen. Dette har dei til gjengjeld betalt mykje for.

EU kjøpte vaksinen for 15,5 euro per dose. Yaron Niv, som jobbar i det israelske helsedepartementet, skal ifølge Reuters ha sagt at Israel betalte ein sum som tilsvarer 50,25 euro per dose.