Arbeiderpartiet om eget vrakpant-forslag: Vet ikke hvordan effekten blir

Raymond Johansen vil ta vrakpanten fra de rike og mangedoble den for folk flest, skrev Klassekampen i forrige uke. Bakgrunnen er at det er flest med høy inntekt som bytter til elbil.

Arbeiderpartiet i Oslo mener forslaget kan stimulere til at flere bytter til elbil, og samtidig ha en fordelingseffekt.

– Vi foreslår å fjerne vrakpanten for alle med millioninntekt og bruke overskuddet dette gir til å øke vrakpanten for dem som tjener minst, sier byrådsleder Raymond Johansen til Klassekampen.

Andreas Halse er miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Miljøpolitisk talsperson Andreas Halse mener det er avisa som har hengt seg opp i dette med «millioninntekt», og sier på Politisk kvarter at grensa like godt kan gå ved 700.000 kroner.

– Det er et problem at det er ganske mange som føler at den klimapolitikken vi fører går ut over dem. Det innføres en del flate avgifter, som er riktig av klimahensyn, men som har en skeiv fordelingseffekt. Det rammer i større grad de som har lave inntekter og lite å rutte med, enn de som har høye inntekter, sier Halse.

– Det vet vi ikke

Vrakpanten for bil er i dag på 3000 kroner. På spørsmål om hvor stort overskudd man får om man øker vrakpanten for personer med høy inntekt, og fjerne den for dem lav inntekt, sier Halse at han ikke vet.

– Det vet vi ikke nøyaktig, fordi det er det ingen som har ordentlig statistikk på. Det vi vet er at det kommer inn cirka 600 millioner i året fra vrakpanten, som vi verken har en klimaeffekt av, eller en fordelingseffekt av.

– Men hvem er det som leverer biler til vrakpant i dag: Dem med lav inntekt, eller dem høy inntekt?

– Det er nok i hovedsak de som har de dårligste bilene som leverer dem til vrakpant, og de kommer vel fra dem med dårligst råd, sånn i gjennomsnitt. Men det å se på ordningen og se på hvordan man kan bruke dem på en bedre måte, hadde vært bra.

Til Klassekampen sier byrådsleder Raymond Johansen at vrakpanten må mangedobles for dem med lavest inntekt, om forslaget skal ha noen effekt.

Vrakpant vedtas av Stortinget, og Johansen har spilt inn forslaget til partiets stortingsrepresentanter.

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

– Merkverdig

Christina Bu er generalsekretær i norsk elbilforening. Hun kaller forslaget fra Arbeiderpartiet i Oslo merkverdig og mener effekten er tvilsom.

– Folk med god råd bruker ikke vrakpanten, de befinner seg i nybilmarkedet. Nye biler vrakes ikke, man vraker ikke en to år gammel bil, med mindre den krasjes. Dette er symbolpolitikk, ikke omsorg for folk med dårlig råd, sier Bu.

Hun mener Arbeiderpartiet tar til orde for en særordning som vil føre til mer byråkrati, som det igjen vil koste mer penger å forvalte.

– Nok en gang prøver man å bruke miljøavgift til fordelingspolitikk er mildt sagt kronglete. Man må heller bruke fordelingsvirkemidler til å gjøre det. Som skatt, for eksempel, sier Bu.