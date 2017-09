Etter flere dager med spekulasjoner ble det i går kjent at partileder Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha nestleder Trond Giske som finanspolitisk talsperson.

Dermed må Marianne Marthinsen, som har hatt rollen de siste fire årene, finne seg noe annet å gjøre på Stortinget.

– Arbeiderpartiet roterer alltid stortingsgruppa. Vi har mange talenter, og ved å rotere på oppgavene bygger vi opp politikere som kan ta større oppgaver i fremtiden, sier Sandvik, som er fylkesordfører i Sør-Trøndelag, til Politisk kvarter.

MÅ VIKE: Marianne Marthinsen (37) må gi plass til Trond Giske (50) som finanspolitisk talsperson. Her er hun sammen med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på Aps valgvake. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Lekkasjer

Han er ikke overrasket over at enkelte beskylder Giske for å posisjonere seg for å ta over partiet etter Støre.

– Trond kan jo nesten ikke slippe en fjert uten å bli beskyldt for å drive maktposisjonering. Det er vanlig at det roteres i stortingsgruppa. Det som er uvanlig, er at enkelte rådgivere ønsker å diktere prosessen ved anonyme lekkasjer i mediene, mener han.

Allerede tirsdag meldte VG at Støre hadde bedt Marthinsen om å vike for Giske som finanspolitisk talsperson. Det sa anonyme kilder i partiet til avisen. To dager senere ble nyheten bekreftet.

– Anonyme bakholdsangrep skader partiet. Vi trenger ikke den typen uro, understreker Sandvik.

Skulle skape ro

UVANLIG: Raymond Johansen var partisekretær for Kjersti Stenseng. Han sier det er uvanlig å ikke fordele stortingsgruppene samlet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Partiets valgkomité og partisekretær Kjersti Stenseng har ansvaret for å fordele Aps plasser i stortingskomiteene til partiets nye stortingsgruppe.

De valgte altså å først fordele postene til partiets ledelse, for så å ta for seg resten av stortingsgruppen. Målet var å skape ro, ifølge Stensengs forgjenger Raymond Johansen.

– Det er uvanlig, menn situasjonen er også uvanlig. De valgte å komme med en foreløpig innstilling for noen av postene, og det respekterer jeg, sier han.

– Hvordan syns du strategien om å skape ro har fungert?

– I går var ingen rolig dag, men det var da beslutningen kom. Nå er det fredag. Vi får la det gå noen dager og se, sier Johansen til NRK.