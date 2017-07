Ap vil vurdere asylsentre i Libya

For en måned siden omtalte Aps innvandringspolitiske talsperson, Stein Eirik Lauvås, forslaget om å etablere asylmottak i Libya som «direkte useriøst».

Nå åpner Ap likevel for å vurdere forslaget, skriver ABC Nyheter.

KRISE: Ap-lederen åpner for alt som kan løse flyktningkrisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil ha slutt på smugling

Partileder Jonas Gahr Støre henviser til Lauvås som sier at partiet vil vurdere «ethvert seriøst forslag» som kan løse krisen.

– Vi må få en slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet. Det er en krise som har pågått i altfor lang tid hvor mennesker mister livet, sier Lauvås.

Han understreker at det må et felles europeisk samarbeid til.

Frankrike sier ja

President Emmanuel Macron kunngjorde torsdag at Frankrike vil sette opp asylsentre i Libya i sommer, for å sjekke asylsøkere og migranter som vil ta seg over Middelhavet til Europa.

Fredag ble det imidlertid klart at planen er utsatt på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.

ASYLSENTRE: Frankrikes president sier de vil sette opp asylsentre i Libya allerede i sommer. Foto: Michel Euler / AP

Frp-idé

Tiltaket er lik ideen Fremskrittspartiet i juni varslet at de vil gjennomføre dersom partiet havner i regjering etter stortingsvalget 11. september.

Men allerede i 2001 foreslo tidligere Frp-formann Carl I. Hagen opprettelsen av asylmottak i Afrika.

Partiets bærekraftsutvalg kom i 2013 fram til at Norge bør opprette asylmottak i både Afrika og Asia, skriver avisen.