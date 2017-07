Libya-forsker: Umulig å slå ut menneskesmuglerne

Den siste tiden har EU satt i verk en rekke nye tiltak med den hensikt å bremse eller stanse strømmen av migranter som reiser sjøruten fra Libya, i tillegg til de som har vært på plass i lengre tid.

Det ferskeste tiltaket er mandagens vedtak om å forby eksport av gummibåter til det afrikanske landet, og i løpet av de nærmeste dagene ventes EU også å forlenge mandatet til operasjon Sophia.

Forsker Morten Bøås tror det vil kreve mer enn å styrke den libysk kystvakta for å løse situasjonen i Libya.

Militæroperasjonen er, i likhet med gummibåt-tiltaket, ment som et forsøk på å stanse menneskesmuglerne som frakter migrantene fra Libya og over Middelhavet.

Dette lar seg imidlertid ikke å gjøre, slik situasjonen i Libya er nå, sier NUPI-forsker Morten Bøås til NTB.

–For det første er det ikke kun snakk om libyske smuglere. Dette er et sammensurium av ulike aktører, alt fra etiopiere og eritreere til italiensk mafia og elementer av transnasjonalt organiserte kriminelle, sier han.

Vekstnæring

Selv om man greier å stanse enkelte nettverk eller bakmenn, vil det alltid vokse fram nye som tar deres plass så lenge etterspørselen etter reiser over Middelhavet er så stor.

– Hvorfor frakte kokain når fortjenesten er større på å frakte mennesker og det er lettere å unngå å bli tatt? De som ser på denne migrantkrisen som et traffickingproblem og tror på at man skal greie å slå ut menneskesmuglerne, tar feil, sier forskeren.

Han påpeker at det finnes to eller tre regjeringer i Libya, avhengig av hvem man spør, i tillegg til en rekke grupperinger og militser.

Dette gjør landet til et perfekt sted for smuglernettverkene.

–Det finnes ingen autoritet Europa kan gå til og be om å ordne opp i dette. Og skulle man greie å stanse strømmen fra Libya, eller stenge Italias grenser, dukker det opp andre ruter, sier Bøås.

Han påpeker også at det rent humanitært ikke kan være et alternativ for Europa å be båtene om å snu og vende tilbake til Libya.

–Da kan man like gjerne skyte hull i dem.

Krever militærmakt

Å løse situasjonen i Libya krever mer enn å styrke libysk kystvakt. Å kunne stoppe strømmen derfra, krever en omfattende militær og humanitær operasjon, mener forskeren.

–Alternativt tror jeg mange land i det stille håper på at en ny sterk leder vil vokse fram, tilsvarende det man hadde under Gaddafi, sier han.

Han har heller ikke spesielt stor tro på at EUs partnerskapsavtaler med afrikanske land skal føre fram, i hvert fall på kortere sikt.

–La oss ta Guinea, for eksempel, som er et viktig avsenderland nå. Det er ikke krig eller konflikt i Guinea, utover litt politisk uro. Ingen som reiser derfra kan påberope seg asylrett. Spørsmålet er hvor mye bedre det skal bli i Guinea før strømmen derfra går ned, og svaret er at vi nok må se framgang der i ganske lang tid før det gir utslag, sier han.

Europeisk oppvask

Det arbeides også med å stanse migrantene før de når Libya. Blant annet har EU-kommisjonen foreslått å samarbeide tettere med Niger og Mali for å få på plass returavtaler og forhindre flyktninger og migranter i å nå fram til den tidligere italienske kolonien.

Men istedenfor å se etter løsninger på den andre siden av Middelhavet, bør Europa gå i seg selv, mener Bøås.

Forskeren etterlyser en tydelig felles avtale på kontinentet, som sikrer jevnere byrdefordeling.

Landene må samarbeide om en effektiv grensekontroll for å avgjøre hvem som skal slippe inn, hvordan både flyktninger og migranter kan fordeles rettferdig mellom landene – og samarbeide om effektiv retur av dem som ikke får opphold.

–Flyktningkrisen er der allerede. Den er global, og den er svær. Den lar seg ikke stoppe i nærmeste fremtid, sier han.