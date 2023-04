Ap-drama: Hemmelig valg kan avgjøre Stensengs skjebne

Stenseng har med seg innstillingen fra en enstemmig valgkomité når hun om en uke stiller til gjenvalg til den mektige posisjonen som partisekretær i Ap.

Posten beskrives som «daglig leder» i Ap, med stor makt over partiets interne prosesser.

Men det er likevel ikke gitt at Stenseng blir gjenvalgt. Det skyldes at mange Ap-politikere mener hun må få avløsning etter åtte år i jobben.

Som NRK kunne fortelle før helgen, mobiliseres det nå kraftig for å få Tana-ordfører og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen til å utfordre Stenseng.

– Jeg stilte meg til disposisjon som partisekretær, men valgkomiteen konkluderte annerledes. Det tar jeg til etterretning, sier Pedersen til NRK i dag.

– Jeg vil vurdere spørsmålet på nytt dersom det oppstår en situasjon som krever det, legger hun til.

Hvis Tana-ordføreren stiller som Stensengs motkandidat, holder det at én av de 300 delegatene krever hemmelig, skriftlig valg. Dermed kan det tas for gitt at det blir en slik kampvotering mellom de to på landsmøtet – hvis Pedersen stiller.

I et eventuelt valg mellom de to vil ikke delegatene være bundet av sitt fylkes- eller lokallag. Når valget i tillegg er hemmelig, kan det åpne en ny dynamikk, ifølge kilder.

TRIO: Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med avtroppende nestleder Helga Pedersen (til høyre) og påtroppende partisekretær Kjersti Stenseng (til venstre) under landsmøtet i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Misnøye og murring

Utad har det vært stor begeistring for valgkomiteens forslag, hvor kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre blir nye nestledere.

På Facebook legger statsminister Jonas Gahr Støre vekt på at hele valgkomiteen står bak forslaget.

– En enstemmig innstilling fra Arbeiderpartiets valgkomité er et godt utgangspunkt for landsmøtet vårt, skriver partilederen.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Ap Ekspandér faktaboks Toppledelse: Leder: Jonas Gahr Støre (Oslo) Partisekretær: Kjersti Stenseng (Innlandet) Nestleder: Tonje Brenna (Akershus, ny) Nestleder: Jan Christian Vestre (Oslo, ny) Øvrige medlemmer: Cecilie Terese Myrseth (Troms), Marte Mjøs Persen (Vestland), Ingvild Kjerkol (Trøndelag), Terje Aasland (Vestfold og Telemark), Bjørnar Skjæran (Nordland), Ahmed Lindov (Agder, ny), Kari Nessa Nordtun (Rogaland, ny), Anette Trettebergstuen (leder av kvinnenettverket), Peggy Hessen Følsvik (LO), Mette Nord (Fagforbundet), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Tore O. Sandvik (Trøndelag), Per Vidar Kjølmoen (Møre og Romsdal), Masud Gharahkhani (Buskerud, ny), Kristina Hansen (Finnmark ny), Sindre Martinsen-Evje (Østfold, ny), Raymond Johansen (Oslo).

Men NRK har de siste dagene snakket med flere kilder som åpner for at valgkomiteens forslag kan bli vraket på landsmøtet – og at Ap kan få en ny partisekretær:

Folk som vil bli kvitt Stenseng, jobber nå med å kartlegge støtten til Pedersen i partiet. VG meldte dette mandag, og kilder bekrefter det samme overfor NRK.

i partiet. VG meldte dette mandag, og kilder bekrefter det samme overfor NRK. Pedersens støttespillere vurderer å fremme et benkeforslag på henne, hvis hun har en rimelig sjanse for å vinne fram, får NRK opplyst.

på henne, hvis hun har en rimelig sjanse for å vinne fram, får NRK opplyst. Også Stensengs støttespillere mobiliserer nå internt, for å sikre at hun får fortsette.

FARTSTID: Helga Pedersen er i dag ordfører i Tana i Finnmark. Men i årene 2007 til 2015 var hun nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Eilif Aslaksen

Til tross for entusiasme for Brenna og Vestre er det også intern frustrasjon og murring over at Stenseng foreslås for en ny periode, får NRK opplyst.

Tidligere har kilder internt pekt på svak styring på partikontoret, hvor Stenseng er leder, som én av årsakene til at oppslutningen om Ap er rekordlav.

Andre kilder opplever at Stenseng er lyttende og tilgjengelig, men at hun ikke har tilstrekkelig gjennomslag internt.

Internt er mange også misfornøyd med måten Stenseng håndterte metoo-sakene på. Noe av kritikken er beskrevet i den ferske boken «Varslerne» ført i pennen av samfunnsviter Heidi Helene Sveen.

Kritikk mot Stenseng kom også fram i en omfattende kartlegging i avisen Vårt Land i mars.

Tror forslaget kommer

Samlet skal dette være årsaker til at Ap-folk i Vestfold og Telemark, Rogaland, Østfold, Innlandet, Buskerud og Finnmark – og fra ulike deler av Ap-familien – nå presser på for å få Helga Pedersen til å stille.

Stenseng har stor støtte i Trøndelag og Akershus og i LO-systemet, som har stor innflytelse over Aps personkabal.

Samtidig må Pedersens støttespillere avveie hvor mye bråk de ønsker å lage på landsmøtet, ved å sette seg opp mot en enstemmig innstilling fra valgkomiteen.

Leder av Hamar Ap, Hilde Nyutstumoen, tok i TV 2 i vinter, før valgkomiteen la fram sin innstilling, til orde for å bytte ut Kjersti Stenseng som partisekretær.

– Vi er for så vidt fornøyd med at vi har startet en diskusjon om fornyelse, sier hun til NRK.

– Det vil forundre meg veldig om ikke Nord-Norge kommer med et forslag på Helga Pedersen, sier Nyutstumoen.

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger er ikke i tvil om at Stenseng har kjempet for sin posisjon i forkant av valgkomiteens innstilling.

– Skjæran tok en for laget og trakk seg, mens Stenseng nektet og tviholdt på posisjonen sin, sier han til NRK.

Samme dag som valgkomiteen la fram sin innstilling, varslet Bjørnar Skjæran at han ville trekke sitt kandidatur til nestlederplassen. Det la veien vidåpen for Vestre som nestleder.

De nordligste fylkene har i forslaget fått tre representanter i sentralstyret, nemlig Skjæran fra Nordland, Cecilie Myrseth fra Troms og Kristina Hansen fra Finnmark.