Åpner for kamp om Ap-verv

Tana-ordfører og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen vil vente med å avklare om hun stiller seg bak valgkomiteens innstilling. Hun holder dermed døren åpen for å ta opp kampen mot Kjersti Stenseng på landsmøtet om to uker.

– Nå tror jeg at jeg skal sove litt på innstillinga fra valgkomiteen, sier Pedersen til NRK.

– Hvor lenge skal du sove på det?

– Det får vi se. Det får ta den tiden det tar.

– Dersom det kommer forslag på deg, hva sier du da?

– Jeg har ikke lyst til å svare på det i dag. Nå tar jeg valgkomiteens innstilling til etterretning, så kan vi komme tilbake til eventualitetene, sier Pedersen.

I dag ble Kjersti Stenseng innstilt som partisekretær av valgkomiteen i partiet.

Kampvotering

Helga Pedersen, som var nestleder i Ap fra 2007 til 2015, sa torsdag at hun stiller seg til disposisjon som ny partisekretær. Både i Finnmark og i flere andre fylkeslag er støtten til henne sterk.

Det store spørsmålet er dermed om hun vil opprettholde kandidaturet og utfordre Stenseng til kampvotering om vervet som partisekretær.

NRK kjenner til at det jobbes aktivt i flere Ap-miljøer for å samle støtte til en slik votering og overbevise Pedersen om å stille.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Ap Ekspandér faktaboks Toppledelse: Leder: Jonas Gahr Støre (Oslo) Partisekretær: Kjersti Stenseng (Innlandet) Nestleder: Tonje Brenna (Akershus, ny) Nestleder: Jan Christian Vestre (Oslo, ny) Øvrige medlemmer: Cecilie Terese Myrseth (Troms), Marte Mjøs Persen (Vestland), Ingvild Kjerkol (Trøndelag), Terje Aasland (Vestfold og Telemark), Bjørnar Skjæran (Nordland), Ahmed Lindov (Agder, ny), Kari Nessa Nordtun (Rogaland, ny), Anette Trettebergstuen (leder av kvinnenettverket), Peggy Hessen Følsvik (LO), Mette Nord (Fagforbundet), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Tore O. Sandvik (Trøndelag), Per Vidar Kjølmoen (Møre og Romsdal), Masud Gharahkhani (Buskerud, ny), Kristina Hansen (Finnmark ny), Sindre Martinsen-Evje (Østfold, ny), Raymond Johansen (Oslo).

Partisekretæren inngår i Arbeiderpartiets øverste ledelse, sammen med partilederen og nestlederne. Jobben er en form for daglig leder, der man fra kontoret på Youngstorget styrer partiorganisasjonen sentralt og koordinerer arbeidet ute i fylkene. I valgkamper har partisekretæren en helt sentral rolle.

– Partiet er i en veldig krevende situasjon, og det var bakgrunnen for at jeg sa ja til å stille som kandidat, sier Helga Pedersen.

– Er du skuffet over innstillingen?

– Det er jo sånn at når man stiller som kandidat i et verv, så er alle utfall mulige. Sånn er politikken, og jeg har respekt for at valgkomiteen har konkludert sånn som den har gjort.

TOPPDUO: Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er foreslått som likestilte nestledere i Arbeiderpartiet. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Veier tungt

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at det er viktig å finne en samlende løsning som også innebærer en fornyelse i partiledelsen.

Han mener det er positivt at Ap-ledelsen nå forynges, med to nye nestledere som begge er del av Utøya-generasjonen.

FEIRET: Ap-leder Jonas Gahr Støre markerte id i dag. Han gleder seg over valgkomiteens enstemmige innstilling. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

På spørsmål om han frykter kampvotering og opprivende strid om partisekretærvervet på landsmøtet, svarte han som følger på et pressemøte utenfor Statsministerens kontor fredag:

– Jeg legger til grunn at denne innstillingen er enstemmig. Det pleier å veie tungt i Arbeiderpartiet.

Men bak den enstemmige innstillingen ligger heftige trefninger i valgkomiteen og i omlandet rundt. NRK kjenner til at Stenseng har bred støtte i LO-familien og i de store fylkeslagene Trøndelag og Akershus. I fylkeslag som Oslo, Vestfold og Telemark og Rogaland var det et større ønske om utskifting.

– Rart

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen gikk torsdag ut i NRK og slo fast at Finnmark Ap støttet Helga Pedersens kandidatur, men fylkeslaget var representert i valgkomiteen, som altså enstemmig samlet seg om Kjersti Stenseng.

Til gjengjeld har Finnmark Ap fått en sentralstyreplass til fylkesleder Kristina Nilsen, i tillegg til at også de to andre nordligste fylkene er representert.

– Det er helt opplagt at man har valgt å ha tre i sentralstyre i stedet for å gå for Helga Pedersen, og det synes jeg er rart, sier Wenche Pedersen til NRK i dag.

– Man har hatt en sjanse å få Helga inn i ledelsen, men valgt å være med på en enstemmig innstilling om de tre. Jeg må ta til etterretning at våre folk i valgkomitéen har tenkt sånn. Jeg ville prioritert Helga som partisekretær hvis det var jeg som skulle velge. Men jeg registrerer at man har ønsket det annerledes fra Nord-Norge, fortsetter hun.