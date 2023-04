Fredag kom nyheten om at Bjørnar Skjæran trekker seg som nestlederkandidat til Arbeiderpartiet.

Kort tid senere ble lederkabelen til Ap lagt fram for offentligheten.

Jan Christian Vestre og Tonje Brenna kommer inn i Ap-ledelsen som nestledere. Jonas Gahr Støre fortsetter som partileder og Kjersti Stenseng som partisekretær.

Det betyr at det er fire fra Østlandet som utgjør firkløveren i partiets toppledelse.

Ikke siden 1992 har både Trøndelag og Nord-Norge glimret med sitt fravær her.

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger, sier dette er svært uvanlig, men på mange måter nødvendig.

– Det er en kabal som skal gå opp, og til syvende og sist trenger de både ro og fornyelse. Det siste de ønsker er splid innad i partiet. Skjæran tok en for laget og trakk seg, mens Stenseng nektet, og tviholdt på posisjonen sin.

– To mangemillionærer

Med Skjæran ut, kommer Vestre og Brenna inn.

Partiet har bare hatt Skjæran som nestleder etter at Hadja Tajik trakk seg etter skattesaken hennes.

Det har vært mye snakk om Jonas Gahr Støres store formue, men Jan Christian Vestre har en enda større formue. Dette er også en slags faktor i kabalen i negativ forstand, mener Tuastad.

– Kabalen går ikke helt opp, fordi du har to mangemillionærer, og du har ikke Nord-Norge i partiledelsen. Men det er likevel viktigere å ha fornyelse i ledelsen enn å ha med folk nord for Dovre. Dette kan folk stille seg bak, mener Tuastad.

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nord-Norge og Trøndelag har historisk sett vært sterke regioner for Ap.

Selv om det ikke er noen i toppledelsen, vil Tuastad minne om at regjeringsmakt på mange måter trumfer partiledelsemakt.

– Vi skal ikke glemme at du har Skjæran som minister og medlem i sentralstyret. Ingvild Kjerkol er også helseminister og med i sentralstyret. Det er ganske viktig, for regjeringen styrer jo tross alt mer enn partiledelsen i Ap.

– Skjæran kom med som nestleder, blant annet fordi han er fra nord, er det ikke så viktig lenger?

– Dynamikken i politikken forandrer seg hele tiden. For to-tre år siden da var det tidsånden eliteopprør og representasjon fra distriktene. Det har rent mye vann ned til strømkablene siden da. Nå er det strømopprør og elendige meningsmålinger. Så da trenger man fornyelse og ro, avslutter Tuastad.

Tone Sofie Aglen, politisk kommentator, om den nye Ap-ledelsen. Du trenger javascript for å se video. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator, om den nye Ap-ledelsen.

– Rent oppspinn

Bjørnar Skjæran avviser at han ble oppfordret til å trekke seg av statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det er skrevet mye rart i media. Blant annet at sjefen min skulle bedt meg om dette. Det står at jeg har blitt dolket i ryggen. Jeg har aldri prøvd å ha en kniv i ryggen, så jeg vet ikke hvordan det kjennes. Men jeg kan forsikre om at jeg har full bevegelsesfrihet. Dette er oppspinn, sier Skjæran.

Bjørnar Skjæran må se langt etter ny nestlederlederjobb i Ap. Her fra et besøk i Lofoten tidligere i år. Foto: John Inge Johansen / NRK

Og legger til:

– Jeg så an situasjonen og syntes det var rett av meg å bidra. Det er min beslutning, sier Skjæran.

At partiledelsen blir stående uten nordlendinger og trøndere for første gang på over 30 år tror han går helt fint.

Full Skjæran-splittelse i Nord-Norge: – Jævlig unødvendig med sånne personkonflikter

– Nå ligger det an til tre fra Nord-Norge i sentralstyret. Jeg har stor tro på dette laget.

Da Skjæran kom inn som Ap-nestleder for fire år siden, var det nettopp hans erfaring fra lokalpolitikk i nord som ble trukket fram av Støre.

– Er det ikke så viktig lenger at distriktene er representert i partiledelsen?

– Nå fortsetter jeg i de andre vervene jeg har. Og vi blir tre fra Nord-Norge i det som mange omtaler som det mektige sentralstyret.

Vil ikke si om han støtter Helga

Helga Pedersen bekreftet torsdag at hun ville stille som kandidat til ny partisekretær hvis hun ble innstilt av valgkomiteen.

Slik ble det ikke, men det er en mulighet å stille til kampvotering på landsmøtet mot nåværende partisekretær Kjersti Stenseng, som valgkomiteen vil ha med videre.

I TENKEBOKSEN: Helga Pedersen ønsker seg tilbake til rikspolitikken. – Partiet er i en veldig krevende situasjon, og det var bakgrunnen for at jeg sa ja til å stille som kandidat. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Skjæran vil ikke si om han støtter partikollegaen fra nord.

– Det får bli opp til landsmøtet å bestemme, sier han.

– Skal sove på det

Helga Pedersen ville fredag ettermiddag ikke bekrefte om hun opprettholder sitt kandidatur.

– Det vil jeg ikke ta stilling til i dag. Nå skal jeg i første omgang ta valgkomiteens innstilling til etterretning. Det er jo sånn at når man stiller som kandidat i et verv, så er alle utfall mulige. Sånn er politikken, og jeg har respekt for at valgkomiteen har konkludert sånn som de har gjort.

– Men når så mange fylkeslag ønsker deg som partisekretær, føler du deg ikke litt forplikta til å stille som motkandidat?

Les også: 265 russarar har løyve til å segle fritt langs norskekysten: – Noreg har vore naive

– Nå tror jeg at jeg skal sove litt på innstillinga fra valgkomiteen vil jeg ikke ta stilling til det spørsmålet i dag.

– Dersom du blir foreslått, hva sier du da?

– Jeg har ikke lyst til å svare på det i dag, nå tar jeg valgkomiteens innstilling til etterretning, også kan vi komme tilbake til eventualitetene.

Vadsø-ordføreren: – Rart

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen (Ap) tar «vrakingen» av Helga Pedersen til etterretning.

– Det er et bra resultat at man har fått tre inn i sentralstyre fra Nord-Norge, men det hadde vært tyngre på vektskåla og hatt Helga med i partiledelsen. Det var min prioritet – og jeg trodde det var Finnmark Ap sin prioritet, sier Vadsø-ordfører Wenche Pedersen. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Det er helt opplagt at man har valgt å ha tre fra nord i sentralstyret i stedet for å gå for Helga Pedersen, og det synes jeg er rart. Jeg ville prioritert Helga som partisekretær hvis det var jeg som skulle velge. Men jeg registrerer at man har ønsket det annerledes fra Nord-Norge, sier hun.

Tror ikke velgerne bryr seg

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland, og mener at dette resultatet vil svekke Nordland og Nord-Norges posisjon innad i partiet.

Om det vil svekke Arbeiderpartiets posisjon overfor velgerne, er et annet spørsmål.

– Det er nok mer tvilsomt, mener han.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Du får en partiledelse som er mer østlandssentrert, men også en ung og ganske dynamisk ledelse med unge nestledere. Det vil nok kunne appellere til ungdommen i nord. Arbeiderpartiet er nok mer opptatt av å vinne Bodø og Tromsø enn bygda i Nord-Norge.

Sneve sier at velgerne i Norge, og for øvrig også Nord-Norge, er mer opptatt av politikken enn geografisk spredning.

– Jeg tror velgerne er mer opptatt av hvor de står i konkrete saker, og i mindre grad hvor partiledelsen kommer fra. Jeg tror det er en litt gammel måte å tenke på, som gjelder mer for politikerne enn for velgerne.

Men for nettopp politikerne, tror Stein Sneve dette kommer til å svi.

– Jeg tror det kommer til å bli slitasje og forbannelse innad arbeiderpartiet. Politikerne i Trøndelag og Nord-Norge kommer til å føle seg skjøvet ut på sidelinjen.