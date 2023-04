Skjæran trekker sitt kandidatur som Ap-nestleder

– Jeg her meddelt lederen i valgkomiteen at min plass står til disposisjon, sier Skjæran til NRK.

– Jeg bestemte meg for dette sent i går kveld.

At Skjæran nå trekker seg, innebærer at det vil bli en større endring i Ap-ledelsen på landsmøtet om to uker.

Det er bred støtte til at kunnskapsminister Tonje Brenna trer inn i ledelsen og nestleder. Samtidig er næringsminister Jan Christian Vestre foreslått som nestleder.

– Mine tanker rundt det, er at Tonje og Jan Christian er strålende representanter, sier Skjæran til NRK.

Valgkomiteen satt sammen sent i går kveld og møtes igjen på nytt i dag.

Skjærans avklaring kan innebære at en innstilling blir presentert i løpet av dagen. Skjæran ønsker å fortsette i sentralstyret.

På spørsmål om har blitt bedt om å gå av svarer han:

– Nei, jeg har et sterkt og fortrolig forhold til min partileder.

Arbeiderpartiets valgkomité Foto: William Jobling / NRK Ekspandér faktaboks En egen valgkomité i Arbeiderpartiet jobber med å finne navn til den nye partiledelsen som skal velges under landsmøtet i Folkets hus på Youngstorget første uka i mai.

Det er avklart at Jonas Gahr Støre vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til.

vil bli innstilt som leder for en ny periode og at den øverste partiledelsen skal utvides med en nestleder til. Tonje Brenna har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder.

har bred støtte i partiet og ventes å bli innstilt som ny nestleder. Sittende nestleder Bjørnar Skjæran stiller likevel ikke til gjenvalg som nestleder. Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er Hadia Tajik , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor.

stiller likevel ikke til gjenvalg som nestleder. Partisekretær ønsker gjenvalg, men valgkomiteen har også fått en lang rekke andre innspill til disse vervene. Blant dem er , som var nestleder inntil hun trakk seg i fjor. Foruten den øverste ledelsen på fire, skal et nytt sentralstyre settes sammen. I dag teller sentralstyret i alt 18 medlemmer i tillegg til den øverste ledelsen, som også møter der.

Aps vedtekter slår fast at det skal være 50 prosent kjønnsbalanse blant de faste medlemmene i sentralstyret.

Valgkomiteen ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik (bildet) og består i tillegg av: Astrid Hoem (AUF), Frode Jacobsen (Oslo), Rigmor Aasrud (Innlandet), Even Røed (Buskerud), Sigurd Rafaelsen (Finnmark), Elin Weggesrud (Vestfold og Telemark), Marianne Bjorøy (Vestland), Åsmund Aukrust (Akershus), Amund Hellesø (Trøndelag) og Frode Fjeldsbø (Rogaland).

Vil ha Helga Pedersen i Ap-ledelsen

Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen fra Tana i Finnmark får støtte fra Vestfold og Telemark for å bli ny partisekretær i Arbeiderpartiet, det erfarte NRK torsdag.

Dermed åpner fylkespartiet for å bytte ut sittende partisekretær Kjersti Stenseng, som ønsker gjenvalg.



Kilder i fylkespartiet Vestfold og Telemark beskriver det som en «game changer» at Helga Pedersen selv gir uttrykk for at hun har stilt seg til rådighet.

Tidligere i dag gikk Vadsø-ordfører Wenche Pedersen ut i NRK og varslet at Helga Pedersen hadde hjemfylkets støtte.