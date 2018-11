Tirsdag ettermiddag ble det årlige møtet mellom stortingspolitikerne og forsvarets operative enhet avholdt i Stortinget.

Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad», som har en prislapp på nærmere fire milliarder kroner, stod høyt på agendaen.

– Vi har fått en foreløpig gjennomgang av ulykken, men jeg vil be om at den redegjørelsen vi har fått her blir gitt for åpen sal så fort som mulig, sier Huitfeldt.

Hun har tillit til prosessen, men vil også ha en ekstern gjennomgang av bergingen som nå pågår.

– Det er veldig lenge å vente ett år på havarikommisjonens rapport, så vi har bedt om at den foregår noe fortere så vi kan få konklusjonen på et tidligere tidspunkt.

ÅPENHET: – Jeg tror forsvaret er tjent med mest mulig åpenhet rundt ulykken. Veldig mange i Norge er opptatt av hva som skjedde, og hvordan dette kunne skje, sier Anniken Huitfeldt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Forsvarssjefen: – Vi har vært åpne

Den siste tiden har opposisjonspolitikerne etterlyst mer åpenhet rundt ulykken.

Men etter møtet var selv komitemedlem Audun Lysbakken (SV), som har vært kritisk til forsvarsministers Frank Bakke-Jensens (H) håndtering av saken, fornøyd.

– Vi fikk en grei orientering. Jeg syns det virker som en tillitvekkende prosess, sier Lysbakken, som også har oppfordret til «maksimal åpenhet» for å hindre ryktespredning.

Det er imidlertid en utfordringen knyttet til at enkelte opplysninger ikke kan offentliggjøres.

– Men jeg har ikke noe grunnlag for å kritisere forsvaret for manglende åpenhet nå, sier Lysbakken.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kjenner seg ikke igjen i kritikken om hemmelighold.

– Jeg finner det merkelig. Det er slik at ulykken skal undersøkes av havarikommisjon, og det er de som skal se på hendelsesforløpet og den bakenforliggende årsaken, sier Bruun Hassen.

– Vi har vært helt åpne fra det øyeblikket båtene kolliderte, og frem til den situasjonen vi er i nå, sier forsvarssjefen.

GRANSKING: – Det er havarikommisjonen som skal vurdere hendelsesforløpet og trekke konklusjonene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dobler besetningen på én fregatt

KNM «Helge Ingstad» er én av forsvarets totalt fem operative fregatter.

Nå dobler de mannskapet på fregatten KNM «Roald Amundsen». En løsning som vil gjelde ut 2019.

– En fregatt kan ikke være på to steder samtidig, så det vil være noen utfordringer knyttet til dette, erkjenner forsvarssjefen.

Hva løsningen vil bli på lang sikt, vet ikke forsvarssjefen før de har fått en oversikt over skadeomfanget på «Helge Ingstad».

Anniken Huitfeldt har tillit til forsvaret, men er spent på tiden fremover.

– Det er klart at når vi mangler en fregatt så er det ikke så bra som det burde vært.

Har sikret fregatten

Fregatten KNM «Helge Ingstad» ligger fremdeles i fjøresteinene i Øygarden. Sjøforsvaret arbeider med å heve fregatten, og opplyste tirsdag at de har sikret fregatten med ytterligere forsterkning akterut.

Søndag morgen ankom den nederlandske kranlekteren «Gulliver», og det er ventet at kranlekteren «Rambiz» ankommer Hanøytangen klokken 12, onsdag.