Forsvaret: – Fregatten ligger mer stabilt enn tidligere

Bergingen av fregatten KNM «Helge Ingstad» kommer stadig nærmere. Søndag morgen ankom den nederlandske kranlekteren «Gulliver», og det er ventet at kranlekteren «Rambiz» ankommer Hanøytangen klokken 12, onsdag.

Kranlekterne blir sentrale i hevingen av fregatten sammen med en nedsenkbar lenker fra Boa Mangement.

Kranbåten Gulliver er i Hjeltefjorden i forbindelse med redningsarbeidet. Du trenger javascript for å se video. Kranbåten Gulliver er i Hjeltefjorden i forbindelse med redningsarbeidet.

– Skipet har stabilisert seg

En av hovedutfordringene til Sjøforsvaret i hevingsarbeidet, er været. Sjøforsvaret har kommentert tidligere at man har vært heldig med værforholdene i sikringsarbeidet. Også værvarselet for de kommende dagene virker lovende. Det er meldt svak til flau vind og ingen nedbør frem til torsdag.

Gunstig vær har også gjort forberedelsene til hevingen lettere. Forsvarsmateriell har ansvaret for sikringsarbeidet og forteller tirsdag morgen til NRK at de i løpet av natten har sikret fregatten med ytterligere forsterkning akterut.

HEVINGSARBEID: En gravemaskin legger på plass sprengmatter oppå fjellet og det er trukket gule tau ut til akterenden av havaristen som så vidt stikker opp av vannet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det har bidratt til å stabilisere skipet, forteller kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg.

– Bevegelsene til fartøyet har minsket i løpet av natten.

Planen presentert av Forsvaret på søndag (ekstern lenke) går ut på at de to kranlekterne skal legge seg på utsiden av fregatten og heises gradvis opp. Deretter skal fregatten over på den nedsenkbare lekteren til Boa.

Her skal den tømmes for ammunisjon og annet sensitivt militært materiell, før den skal slepes trygt til havn.

Ved hjelp av nedskalerte kopier av fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet Sola TS, viser NRKs reporter Hallvard Sandberg hvordan han tror sammenstøtet skjedde. Du trenger javascript for å se video. Ved hjelp av nedskalerte kopier av fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet Sola TS, viser NRKs reporter Hallvard Sandberg hvordan han tror sammenstøtet skjedde.

Mindre forurensing

Men dette er en kompleks maritim operasjon med flere usikkerhetsmomenter, påpeker Sandberg.

– For å sikre alle faser i operasjonen vil det gjennomføres risikoanalyser for alle identifiserte faremomenter. I tillegg til dette så vil det aktivt benyttes tredjepartskontroll av beregninger, fysisk arbeid, operasjonelle planer og hele planen for heving og transport.

Overvåkningsfly fra Kystverket har i natt flydd over området. Funnene viser at det er veldig lite forurensing utenfor lensebarrierene ved fregatten.

«Noe oljefilm følger land mot nord, til Hellesundet. Dette er mindre enn det som er observert tidligere. Det er også minimalt som lekker fra havaristen nå», skriver Kystverket på sin nettside (ekstern lenke).