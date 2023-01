Debatten har rast etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukka dører», der eldreomsorga fleire stader i Noreg blei undersøkt ved hjelp av skjult kamera.

Her kom det fram at fleire eldre ikkje fekk den hjelpa dei skulle hatt.

Dokumentaren viser mellom anna ein pasient som får skifta bleie to gonger i løpet av eit døgn. I nokon tilfelle går det 17 og 24 timar mellom kvart bleieskift.

I ettertid har helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sagt at folk må gjera meir for å planlegga for eigen alderdom.

Dette fekk tidlegare justisminister for Arbeidarpartiet og forfattar Anne Holt til å reagera.

– Det kan eg berre seia med ein gang: Dette er ikkje berre-berre, skriv Holt i eit innlegg på Facebook.

– Det er dessutan dritdyrt, legg ho til.

Anne Holt meiner rådet til helseministeren berre er til hjelp for dei rike. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Holt oppfattar det å ta ansvar for eigen alderdom som tre ting:

At ein må kvitta seg med tungvinte bustader, spara opp ganske mykje pengar og ha skaffa seg barn og barnebarn som er villige til å hjelpa deg.

– Å vera ei minst mogleg belastning for både våre næraste og samfunnet er eit ønske eg vil tru dei fleste deler, skriv Holt.

– Men, dessverre, det er også eit ønske så altfor, altfor mange ikkje på nokon måte har råd eller moglegheit til å oppfylla. For alle desse må oppfordringa om «å planlegga for eigen alderdom» vera som ein øyrefik.

Ho avsluttar innlegget med å føreslå at det kanskje heller er «et knefall for et samfunn med forskjeller jeg trodde Arbeiderpartiet hadde viet de siste 136 årene til å bekjempe».

Innlegget har fått over 1200 reaksjonar og er delt meir enn 300 gonger.

I kveld skal Holt møta Kjerkol i Debatten klokka 21.20.

Eldreomsorg er tema i Debatten. Sjå han her. Du trenger javascript for å se video. Eldreomsorg er tema i Debatten. Sjå han her.

Urapporterte avvik

Brennpunkt-dokumentaren avslørte avvik i heimetenesta fleire stader i landet, og viste kor pressa dei tilsette i eldreomsorga er på tid.

Hjelpepleiar Elisabeth Andersson i Larvik jobbar på ein sertifisert Livsgledeheim, men skildrar kvardagen som eit rotterace.

NRK bad om statistikk over avvik i kvar kommune i landet. Tala var overraskande. Det viste seg at ein rapporterte fleire avvik i kommunane med fleire tilsette per pasient.

I dokumentaren viser ein av dei pårørande bilde ho har tatt bilde av sin eldre mor som har fått Underernæring, tvang og manglande kontroll av legemiddel. Dette er nokon av problema på norske sjukeheimar. Foto: NRK

Ved hjelp av det skjulte kameraet, kunne ein sjå at tilsette gjekk frå pasientane før dei hadde sjekka om dei hadde tatt medisinen eller spist opp maten.

Det resulterte ofte i at pasienten ikkje åt maten eller tok medisinen. Journalen viste likevel at jobben var gjort.

Stadig fleire eldre

Om mindre enn ti år reknar ein med at det vil vera fleire eldre enn barn og unge i Noreg.

Altså vil det vera færre folk til å ta vare på dei gamle.

Samtidig krympar talet på sjukeheimsplassar og mangelen på tilsette i helsetenestene aukar.

Helseminister Kjerkol har tidlegare sagt at løysninga er ei blanding av innovasjon og ny teknologi, og å tilsetta fleire folk.

– Men ikkje minst må me klara å behalda dei me har.

Regjeringa ønsker også at fleire skal bu heime så lenge dei kan og vil. Dette skal ein «bu trygt heime»-reform hjelpa folk til.