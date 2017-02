Amnesty: Barnesoldater tvinges til å krige i Jemen

Organisasjonen har snakket med foreldrene til tre gutter som ble sendt til fronten i februar. Også en fjerde gutt skal ha blitt tvangsrekruttert av opprørerne denne måneden. De aktuelle guttene er mellom 15 og 17 år gamle.

– Det er forferdelig at houthi-styrken river barn bort fra foreldrene og hjemmet, fratar dem barndommen og sender dem til fronten der de risikerer å dø i kamp, sier Samah Hadid, som er visedirektør for Amnesty Internationals kontor i Beirut.

Familiene fikk først vite at guttene var blitt tildelt våpen og uniform da andre lokale øyenvitner så dem gå om bord i en buss ved en bygning der houthiene holdt til. Guttene er ifølge opplysninger familien har fått, sendt til grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia.

– Det er skammelig og et uhyrlig brudd på folkeretten. Houthiene bør umiddelbart stanse rekrutteringen av barn under 18 år og slippe fri alle barnesoldatene de har, sier Hadid.

Krigen i Jemen Ekspandér faktaboks En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran.

Regjeringen til den sunnimuslimske presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi søkte tilflukt i Aden, men reiste videre til Saudi-Arabia da Houthi-militsen tok kontroll over deler av havnebyen.

Militsen ble drevet ut av Aden i fjor sommer, og Hadi returnerte til byen samme høst. Den saudiledede bombingen har imidlertid ikke nedkjempet Houthi-bevegelsen.

Ifølge FN er minst 10.000 mennesker drept siden konflikten brøt ut. Nærmere 4.000 av de drepte er sivile.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldige i krigsforbrytelser. Kilde: NTB

Jemen har de siste årene vært preget av kamper mellom houthiene og regjeringstro styrker. Også andre land er involvert på begge sider av konflikten. Houthiene får støtte fra Iran og det avsatte regimet i Jemen, mens det internasjonalt anerkjente styret i landet får støtte av Saudi-Arabia og flere andre land i regionen.

Ifølge Amnesty blir tenåringsgutter rekruttert av houthiene via koranskoler. Organisasjonen sier det er blitt flere barnesoldater i takt med at krigen fører til at ungdommene ikke lenger kan gå på skolen. Mange familier er redde for å nekte å la seg verve eller for å hindre at barna blir rekruttert. I tillegg tilbyr houthiene penger til familien dersom barna blir drept i kamp.

Over 7.000 mennesker er drept i konflikten i Jemen, som har pågått i snart to år. Dødstallet kan være betydelig høyere, og over halvparten av ofrene er sivile.