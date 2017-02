Sivile drept under Trumps første militæroperasjon

Angrepet ble utført sist søndag av amerikanske spesialstyrker. Hensikten var å ramme en av terrororganisasjonens baser i provinsen al-Bayda som ligger i den sørlige delen av Jemen.

Under angrepet skal 14 militante terrorister ha blitt drept, men ifølge hjelpearbeidere ble det funnet mer enn 30 døde etter aksjonen. Av dem var mer enn halvparten sivile og 10 av de drepte var kvinner og barn.

Det var soldater fra Navy Seals som gjennomførte aksjonen som kostet flere sivile liv. Foto: RODRIGO ABD / Ap

Kilder i den amerikanske forsvarsledelsen bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at aksjonen har blitt gransket og det skal være sivile blant de drepte. En av dem skal være den 8-årige datteren til Anwar al-Awlaki, en militsleder som ble drept i et droneangrep i september 2011.

LES OGSÅ: Al Qaida-topp drept i Jemen

–Al Qaida har tidligere holdt sivile skjult i områder med militær aktivitet eller i terrorleire, og hele tiden vist at de dermed ikke vil beskytte uskyldige sivile, forteller John Thomas, talsmann for den amerikanske forsvarsledelsen.

Familien til 8-åringen sier til den britiske avisen The Guardian at det ikke var terrorister i området og at jenta var innendørs. Hun ble skutt i nakken og døde to timer senere.

LES OGSÅ: Dette er konflikten i Jemen

Amerikansk soldat drept

Aksjonen var den første som ble utført med Donald Trump som øverstkommanderende. Det var spesialsoldater fra Navy Seals som gjennomførte angrepet.

Dette er Navy Seals Ekspandér faktaboks Navy Seals er en spesialstyrke underlagt den amerikanske marinen. Opprettet i 1962.

Styrken har kontraterroroperasjoner som sitt spesialfelt.

Soldater fra styrken gjennomførte aksjonen som tok livet av Osama bin Laden i mai 2011

Militære kilder i USA sier til Reuters at aksjonen ble satt i gang av Donald Trump uten at det var hentet inn tilstrekkelig etterretningsinformasjon. Spesialstyrkene hadde heller ikke god nok støtte fra andre luft- eller bakkestyrker.

Dette førte til at de amerikanske spesialsoldatene ble satt inn i et område der Al Qaida hadde utplassert miner og skarpskyttere. I tillegg møtte de en langt større styrke med væpnede terrorkrigere enn de var forberedt på. Mangelfull etterretning kan også være forklaringen på de høye, sivile tapene.

En amerikansk soldat ble drept og tre andre såret under trefningen. Tirsdag dro Donald Trump til Dover Air Force Base for å besøke den drepte soldatens familie.

William Owens, 36 år fra Peoria i delstaten Illinois ble drept søndag i kamp med Al Qaida i Jemen.

Kjente ikke til sivile

Talsmann for forsvarsledelsen, John Thomas, bekrefter at amerikanerne ikke var godt nok forberedt, men at det alltid vil være risiko å delta i krigen mot terror.

– Alle operasjoner der vi setter inn bakkestyrker vil alltid innebære en risiko, sier Thomas. Han avviser samtidig at amerikanerne var klar over at det var sivile i aksjonsområdet.

De sivile lidelsene i Jemen er omfattende. Så langt skal 10.000 mennesker være drept i konflikten. Foto: STRINGER / Afp

En annen talsmann for forsvarsledelsen i USA, Jeff Davis, forteller at de amerikanske styrkene møtte kraftig motstand og at også kvinnelige terrorister deltok i kampene.