Amerikanere strømmer til Høyesterett for å hedre «The notorious RBG»

USA er i sorg etter nyheten om at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg har gått bort i en alder av 87.

Utenfor Høyesterett i Washington strømmer folk til. Mange er triste, og de fleste har masker på seg. Flere har tatt med seg barna sine for å minnes høyesterettsdommeren.

En av de fremmøtte er amerikanske Pat Avurano. Hun forteller NRK at hun er til stede for å hedre Ginsburg.

– Hun var en fantastisk person og en god jurist. Vi kommer til å savne henne. Vi trengte henne i retten, og jeg er glad for at hun holdt ut så lenge som hun gjorde, sier Avurano.

Flaggene er senket til halv stang på de offisielle bygningene i USAs hovedstad. Solen skinner, og det er klarere i lufta.

STOPP HAN/HEDRE HENNE: En mann bærer et skilt utenfor Høyesterett. På den ene siden har han skrevet «stopp han», på den andre står det «hedre henne». Foto: Veronica Westhrin / NRK

Trump vil finne erstatning fort

Avurano sier hun er litt redd for hva som nå vil skje.

Dødsfallet åpner nemlig opp for at president Donald Trump kan utnevne en ny høyesterettsdommer for å erstatte Ginsburg, som ble ansett som en av domstolens fire liberale dommere.

– Jeg er lei meg, og litt redd for å være ærlig. Jeg håper de venter til etter 20. januar før de har høringer om en ny erstatningsdommer. Jeg tror det var hennes siste ønske, sier Avurano.

Ruth Bader Ginsburg døde lørdag 18. september 2020, bare 46 dager før presidentvalget. Valget av en ny høyesterettsdommer kan prege amerikansk politikk i flere år framover. Du trenger javascript for å se video. Ruth Bader Ginsburg døde lørdag 18. september 2020, bare 46 dager før presidentvalget. Valget av en ny høyesterettsdommer kan prege amerikansk politikk i flere år framover.

Tidligere lørdag kveld tvitret presidenten at han ville finne en erstatning «uten forsinkelser».

– Vi ble satt i denne maktposisjonen for å ta avgjørelser for folket som med stolthet valgte oss, og den viktigste avgjørelsen har lenge blitt ansett som å være valget av amerikanske høyesterettsdommere. Vi har denne forpliktelsen, uten forsinkelser, tvitrer presidenten.

Da dødsbudskapet kom reagerte presidenten med sjokk, og sa han var lei for å høre om høyesterettsdommerens bortgang.

Viktig i valgkampen

Trumps motkandidat i det amerikanske valget, Joe Biden, kaller Ginsburg en «elsket figur». Han maner og til at valget av en ny høyesterettsdommer bør skje etter presidentvalget i november.

– Velgerne velger presidenten, og presidenten velger dommeren som senatet skal vurdere, sier Biden.

Det er sittende presidenter som velger høyesterettsdommere, som sitter til de dør, eller pensjonerer seg.

Senatet godkjenner dommerne som presidenten velger ut, og 51 stemmer er nok til at en dommer blir godkjent.

GODT OPPMØTE: Ikledd masker møter amerikanere opp utenfor Høyesterett i Washington D.C. for å hedre den avdøde høyesterettsdommeren. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Ginsburgs bortgang har dermed ført til politisk kamp i USA. De ni dommerne i USAs høyesterett sitter med makten over de amerikanske kjerneverdiene. Flere viktige beslutninger har blitt tatt her – for eksempel retten til fri abort og likekjønnet ekteskap.

Senatets leder Mitch McConnell tvitret natt til lørdag at «Senatet og nasjonen sørger over det plutselige dødsfallet til Ruth Bader Ginsburg og hennes ekstraordinære amerikanske liv».

McConnell lover også at president Trumps nominasjon vil bli stemt over i Senatet, selv om det kun er 45 dager igjen til presidentvalget i landet.

Den tidligere republikanske presidenten George W. Bush kondolerer til Ginsburg-familien i en melding, og sier han og hans kone Laura Welch Bush «er heldige som har kjent denne smarte og morsomme pioneren».

Amerikanske politikere hyller Ginsburg

Den tidligere demokratiske presidenten Jimmy Carter kaller Ginsburg «et fyrtårn for rettferdighet gjennom hennes lange og bemerkelsesverdige karriere», skriver New York Times.

Ifølge avisen kaller Barack Obama, som var president før Trump, Ginsburg «en kriger for likestilling».

SVERGES INN: I 1993 ble Ruth Bader Ginsburg valgt av daværende president Bill Clinton som høyesterettsdommer i USA. Det var hun i 27 år, frem til sin død i 2020. Foto: KORT DUCE / AFP

Den tidligere presidentkandidaten Hillary Clinton tvitrer også om dødsfallet. Det var hennes ektemann Bill Clinton som valgte Ginsburg i 1993, da han var president.

– Dommer Ginsburg har banet vei for så mange kvinner, inkludert meg. Det vil aldri bli en annen som henne. Takk, RBG, skriver Clinton.

RBG er en mye brukt forkortelse for Ruth Bader Ginsburg. Høyesterettsdommeren har tilnærmet rockestjernestatus blant liberale unge amerikanere. Flere refererte til henne som «The notorious RBG».

«The notorious RBG»

Avurano forklarer uttrykket til NRK:

– Det er fordi hun var fra Brooklyn, slik som rapperen The notorious B.I.G., så det ble en vits og en meme. Fra nyhetene har jeg skjønt at hun likte beryktelsen, sier Avurano.

I Brooklyn, en bydel i Ginsburgs hjemby New York, skal det reises et monument i hennes minne, har byens guvernør Andrew Cuomo annonsert.

I skrivende stund er det delt i overkant av 3 millioner Twitter-meldinger hvor navnet til høyesterettsdommeren er nevnt.

DU GJORDE MEG STOLT: Flere fremmøtte legger ned blomster ved Høyesterett. På kortet står det «du gjorde meg stolt av å være amerikansk». Foto: Veronica Westhrin / NRK

Flere bruker og emneknaggen #RIPRBG, altså «Hvil i fred, Ruth Bader Ginsburg».

For Avurano, og flere andre amerikanere, var Ginsburg viktig. Hun brydde seg om folk, sier Avurano.

– Jeg håper de fleste amerikanere ser på henne som en pioner, som åpnet opp rettighetene til alle i dette landet, og kvinners rettigheter spesielt. Stemmerettigheter, lønnsrettigheter, arbeidsrettigheter, den type ting. Det er hovedkjennetegnet på det hun etterlater seg.