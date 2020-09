Derfor kan Ruth Bader Ginsburgs bortgang bli en viktig valgkampsak

USAs Høyesteretts eldste dommer, Ruth Bader Ginsburg, døde natt til fredag 87 år gammel. Hun døde etter å ha hatt kreft i flere år.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts minnes Ginsburg som en utrettelig forkjemper for rettferdighet.

– Vår nasjon har mistet en jurist av historisk størrelse. Vi i Høyesterett har mistet en kjær kollega.

Både Donald Trump og tidligere presidenter i USA har mintes den populære høyesterettsdommeren. Men hennes bortgang har også ført til en politisk kamp i USA, som går rett inn i den pågående presidentvalgkampen. Her er fire hovedspørsmål om saken:

Hvilken betydning har Ruth Bader Ginsburg hatt?

Ruth Bader Ginsburg brøytet vei for kvinner i USA og ble i sine eldre år et feministikon for mange.

Hun ble født i Brooklyn i 1933 og utnevnt til høyesterettsdommer av president Bill Clinton i 1993.

Som dommer var hun en viktig forkjemper for kvinners og minoriteters rettigheter.

Hun vil blant annet bli husket for høyesterettsdommen Obergefell mot Hodges, som sørget for at alle homofile og lesbiske fikk rett til å inngå ekteskap i 2015.

Hun ble etterhvert et slags feministikon, ikke minst for unge kvinner. I 2018 ble det laget en dokumentarfilm om henne, RBG, som en ung jusstudent i New York tok initiativ til. Karikaturtegninger av Ginsburg som superhelt ble også populære.

Ruth Bader Ginsburg ble tatt i ed som høyesterettsdommer i 1993. Foto: KORT DUCE / AFP

Ruth Bader Ginsburg var også kjent for sin kjappe replikk, sitt gode humør og sine evner til å knytte bånd på tvers av politiske skillelinjer. Hun var blant annet en nær venn av dommerkollega Antonin Scalia som døde i 2016 og som hun sto langt fra politisk.

Hvorfor fører hennes bortgang umiddelbart til politisk kamp?

De ni dommerne i USAs høyesterett sitter med makten over de amerikanske kjerneverdiene. Da USA tillot fri abort i 1973 var det etter en høyesterettsdom. Da likekjønnede fikk rett til å gifte seg over hele landet i 2015 var det også etter en høyesterettsdom. Den amerikanske grunnloven er relativt generell og kan tolkes på ulike måter. Derfor har amerikanske politikere i stadig større grad utnevnt konservative og liberale dommere i USAs høyeste domstol. Dommene sitter på livstid, og i dag har høyesterett konservativt flertall.

Dommerne i amerikansk Høyesterett, fotografert i november 2018. Sittende fra venstre: Stephen Breyer, Clarence Thomas, John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg og Samuel Alito jr. Bak fra venstre: Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Brett M. Kavanaugh. Foto: JIM YOUNG / Reuters

Det er presidenten i USA som utnevner høyesterettsdommere og Senatet som godkjenner dem. Tidligere måtte det 60 stemmer til i senatet for å godkjenne en høyesterettsdommer, men politikerne endret reglene i 2017, og nå er det tilstrekkelig at 51 av 100 senatorer stemmer for. Endringen i avstemningsreglene har imidlertid fått kritikk av begge partier. Demokratene innførte den i 2013 for godkjenning av lavere dommere og embetsmenn. Republikanerne brukte den for første gang ved en høyesterettsutnevnelse i 20178 da Brett Kavanaugh ble utnevnt med 54 mot 45 stemmer.

Hvilken betydning får dette for presidentvalgkampen?

Det er bare 45 dager til presidentvalget, og det store spørsmålet nå er om Trump vil tjene på å forsøke å utnevne en ny dommer i full fart.

President Trump har allerede en liste over navn på potensielle dommere og kan foreslå en av dem.

Det må deretter holdes høringer i senatet og avstemning.

Det er republikanerne som har flertall i senatet (53 mot 47), og de kan velge å holde høringer og forsøke å få til en avstemning.

Republikaner og leder for Senatet, Mitch McConnell (t.h.) ønsker å finne Ginsburgs etterfølger så raskt som mulig. Men Demokratene mener man bør vente til etter valget. Her fra da høyesterettsdommer Brett Kavanaugh ble tatt i ed i oktober 2018. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Det er imidlertid flere potensielle skjær i sjøen:

I februar 2016 døde den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia. President Obama utnevnte en ny dommer, men det republikanske flertallet i senatet nektet å holde høringer og avstemning fordi det var valgår. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier han forventer det samme nå: At en ny høyesterettsdommer ikke utnevnes før etter valget.

Noen republikanske senatorer som er på valg i november sitter utsatt til. Vil de ønske å stemme på en ny dommer så tett oppunder valget dersom de mener det kan skade dem ved valget?

Like før hun døde sa også Ruth Bader Ginsburg at hennes største ønske var at hennes etterfølger ikke utnevnes før valget.

Republikanerne kan også velge å vente med en avstemning til etter valget 3. november og forsøke få godkjent en dommer før det neste senatet tas i ed i slutten av januar, men dersom demokratene skulle vinne valget vil dette trolig føre til store kontroverser. Demokratene lover allerede straffetiltak om en dommer utnevnes nå:

Hvor viktig er valget av høyesterettsdommer for amerikanske velgere?

I 2016 sa 21 prosent av velgerne at høyesterettsdommere var den viktigste saken for dem ved valget.

Flest republikanske velgere sa dette, og det ga trolig Trump flere stemmer at et dommerembete sto tomt.

Det kan virke mobiliserende på høyresiden at det nå skal utnevnes enda en dommer.

Ikke minst konservative, kristne velgere er svært opptatt av dette, og Trumps oppslutning blant denne gruppen har falt litt på meningsmålinger de siste månedene.

Ruth Bader Ginsburg ble de siste årene populær blant mange yngre på venstresiden. Kanskje kan hennes dødsfall også overbevise unge velgere om å stemme på Joe Biden for å forsøke å sikre en ny liberal dommer i høyesterett.

Alexandria Ocasio-Cortez, en radikal kongresskvinne fra New York som ønsket Bernie Sanders som presidentkandidat, kommer etter dødsfallet med en innstendig appell til sine tilhengere om å stemme på Joe Biden enten de liker ham eller ikke.