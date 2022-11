– Jeg har et selvbilde som er i minus og jeg er frustrert over å ha havnet i denne situasjonen. Dette er ingen situasjon som jeg ønsker å være i. Jeg tar en dag om gangen for å komme igjennom uke for uke, sier han.

Knut Ragnar Hegseth Bakke er 51 år gammel og har slitt med sterk angst, depresjoner, panikkanfall og hjerteproblemer store deler av livet.

For to år siden måtte han takke farvel til jobben.

Mistet samboer Tone

Den tidligere taxisjåføren hadde blitt ufør. I sommer mistet han samboeren sin Tone til kreft.

– Tusen takk for 12 hjertevarme og spennende år sammen. Superpusen min, klippen i livet mitt, hjertesteinen min, min elskede sjelevenn og min elskede dypt savnede samboer, skriver han på instaprofilen sin.

Livet ble vanskeligere uten Tone. Og vanskeligere skulle det bli.

DU OG JEG: Knut Ragnar Hegseth Bakke var sammen med kjæresten Tone i 12 år før hun døde av kreft sommeren 2022. Foto: Skjermdump

I tillegg til sorgen, måtte han takle overgangen fra to inntekter til én.

Kroner og øre

Som uføretrygdet får han utbetalt 18.748 kroner i måneden inkludert bostøtte.

Når boligutgifter, strøm og mat er dette summen han har igjen på konto:

LEVER I FATTIGDOM: En gang i måneden får Knut Ragnar mat fra Frelsesarmeen. Grafikk: NRK

– Jeg har ni kroner og 99 øre.

En norsk husholdning har i snitt fått 18.000 kroner i økte utgifter i år. De fattigste i norge har fått økte utgifter på fire prosent.

Lever i vedvarende lavinntekt/fattigdom Ekspandér faktaboks 71 prosent av alderspensjonister 63 prosent av utføretrygdede 27 prosent av enslite forsøkere (øker med barn) Tall fra Statistisk Sentralbyrå 2022

Hegseth Bakke har flere konkrete ønsker til politikerne.

– Politikerne burde kanskje prøve å leve på de inntektene og trygdene som vi som har minst å leve ett års tid, og få kjenne på hvordan det er, sier han til NRK.

TOM KONTO: Dette er beløpet Knut Ragnar Hegseth Bakke har igjen på konto etter at regningene for november er betalt. Foto: Privat

Møtte statsråden

Tirsdag møtte 52-åringen blant annet arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) hos Fredrik Solvang i Debatten. Temaet var fattigdom.

Selv foreslår han en økning i trygden og lavere skatt for å hjelpe de som har minst. I tillegg mener han at møtet Nav er utfordrende:

– La dem som søker om nødhjelp slippe å sitte i avhør på Nav-kontoret. Det er en veldig vanskelig situasjon når du sliter med angst. Det gjør så vondt, forteller han.

Jeg jobber med at alle skal ha en god opplevelse når de møter Nav Marte Mjøs Persen (Ap)

Hegseth Bakke fikk ingen løfter om en økning i trygden av arbeids- og inkluderingsministeren.

Hun åpnet likevel for at han kunne ha krav på en viss økning i utbetalingen.

– Slik du beskriver situasjonen, kan det være grunnlag for at du skal ha noe mer ytelser, kommenterte hun.

– Jeg jobber med at alle skal ha en god opplevelse når de møter Nav, sa hun.

Hegseth Bakke fikk møte blant andre arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Er så drittlei pølser

Å ha lite penger på konto påvirker hva Hegseth Bakke kan kjøpe på butikken.

– Jeg er så drittlei pølser, men det er det jeg har råd til å kjøpe. På torsdag unte jeg meg en Grandiosa, da var det fire måneder siden sist jeg spiste en pizza.

Jeg er så drittlei pølser, men det er det jeg har råd til å kjøpe. Knut Ragnar Hegseth Bakke

Hegseth Bakke får mat fra Frelsesarmeen den første fredagen i måneden.

– Jeg har nok mat i kjøleskapet til frokost. Og har en 400 grams pakke med kjøttdeig i kjøleskapet, men må jeg dele i fire. En pølsepakkke må jeg dele i to.

KUNST: På instagramkontoen @artbykastruper legger Knut Magnus Hegseth Bakke ut tegningene sine. Portretter, fugler, trær og to damer som kysser hverandre. Foto: Skjermdump

Ønsker seg julekort og viskelær til jul

Alt jeg ønsker meg til jul er et julekort og et viskelær til å pusse ut når jeg tegner med blyant. Knut Ragnar / Knut Ragnar Hegseth Bakke

Hegseth Bakke fra finner roen når han tegner. Da glemmer han tid og sted. På instagramkontoen @artbyknapstruper viser han frem kunsten sin, som på mange måter hjelper han.

– Jeg blir veldig rolig av å tegne. Det hjelper meg i hverdagen til å holde humøret oppe og håndtere angsten.

– Vinteren for meg blir hard. Alt jeg ønsker meg til jul er et julekort og et viskelær til å pusse ut støttelinjene på tegningene når jeg tegner med blyant.