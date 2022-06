SAS har varslet at de kommer til å kansellere 4000 flygninger i sommer.

Samtidig oppstår det daglig nye kanselleringer, der kunder blir flyttet rundt på.

Senest mandag denne uken fikk et stort reisefølge beskjed av SAS om at de måtte være 4 dager lengre i Milano fordi flyet var kansellert.

Dette skaper stor usikkerhet blant reisende som skal fly med SAS fremover.

All grunn til å se på om SAS bryter regler

Nå vil Forbrukertilsynet undersøke om SAS bryter reglene i markedsføringsloven.

Det opplyser seksjonssjef Tone Drevland i Forbrukertilsynet.

Seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Tonje Drevland. Foto: DAG JENSSEN / DAG JENSSEN

Bakgrunnen er det som har kommet frem i media og enkelte klager Forbrukertilsynet har mottatt.

– Vi har nå kalt inn SAS til et møte for å få den informasjonen vi trenger i saken for å kunne ta stilling til om det foreligger lovbrudd, sier Drevland til NRK.

SAS har bekreftet ovenfor Forbrukertilsynet at de stiller i møte, og bekrefter det samme til NRK.

Ulovlig å ikke varsle om fare for kansellering

Drevland sier det kan være ulovlig dersom SAS selger en flyreise med høy eller svært høy fare for å bli kansellert.

– I så fall er dette noe SAS må gjøre forbrukere uttrykkelig oppmerksom på i kjøpsprosessen og sørge for at forbrukeren får med seg denne risikoen før flyreisen kjøpes.

Flere har opplevd at flyet deres har blitt kansellert den siste tiden. Personene på bildet er ikke tilknyttet saken. Foto: Astri Husø / NRK

– Hvis ikke bryter de loven, sier Drevland.

Det er viktig at folk biter seg merke i hva SAS har sagt når de bestiller en reise, opplyser Drevland.

Hun presiserer at det er SAS sin plikt å informere, ikke forbrukerens plikt til å holde seg orientert.

Ønsker møtet velkommen

– SAS ønsker alltid å følge gjeldende regler og retningslinjer, og ser frem til å møte med Forbrukertilsynet.

Det sier pressesjef i SAS Tonje Sund til NRK.

Hun sier at kanselleringer som kommer tett på avgang, skyldes uforutsette hendelser.

– Der har SAS allerede tatt grep for å unngå at tilsvarende skjer igjen.

Foto: SAS

I de tilfellene hvor de reisende ikke har fått den hjelpen de har krav på etter en kansellering, beklager pressesjefen på det sterkeste.

– Vi jobber hver dag for å sikre at passasjerene kommer seg av gårde i riktig tid og som planlagt.

På flyplassene er det mangel på personell i flere ledd, og flyselskapene mangler crew. I tillegg sliter SAS med forsinkede flyleveranser.

Det påvirker SAS også, sier Sund.

Samtidig er det ikke stor risiko for kanselleringer, hevder pressesjefen.

– Det kan likevel skje enkelt-kanselleringer på grunn av værforhold, teknisk eller annet, og da gjør vi alt som står i vår makt for å hjelpe de som blir berørt.

Må rette eventuelle lovbrudd ekstremt raskt

Finner Forbrukertilsynet lovbrudd hos SAS, kommer de til å kreve at de retter opp eventuelle lovbrudd ekstremt fort.

– Årsaken er at det kan ha store og alvorlige konsekvenser for forbrukerne å oppleve kansellerte flyvninger uten at de har fått noen informasjon ved bestilling eller før gjennomføring av reisen, sier Drevland.

Har du opplevd problemer allerede?

Når det gjelder forbrukere som allerede har opplevd problemer, kan man finne informasjon om passasjerrettighetene sine på Luftfartstilsynets hjemmesider, opplyser Forbrukertilsynet.

Får man ikke rettighetene sine oppfylt, bør man klage til flyselskapet og eventuelt til Transportklagenemnda om man ikke får gehør hos flyselskapet, avslutter Drevland.