Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi mener helsemyndighetene og tilsynene har vært for ensidige og strenge når det gjelder å informere om koronasertifikatet, sier Nicolay Skarning, partner i advokatfirmaet Kvale, med møterett i Høyesterett.

NRK har tidligere omtalt hvordan Datatilsynet og fagforeninger har pågang fra bekymrede ansatte som er utsatt for press fra sjefer om å dele koronastatus og helseinformasjon.

Både Helse og omsorgsdepartementet, Arbeidstilsynet og Datatilsynet understreker overfor NRK at koronasertifikat ikke er ment å benyttes på arbeidsplassen.

Intensjonen er at det bare kan åpnes for det i unntakstilfeller, som i enkelte jobber i helsesektoren.

Dette mener ekspertene i arbeidsrett er en forenklet konklusjon.

SKANNE PÅ JOBBEN: Advokatene mener det er mulig å bruke koronapass på arbeidsplassen for å sikre et trygt og smittefritt arbeidsmiljø. Illustrasjon: FHI

Sjefers ansvar

– Myndighetene har i for liten grad tatt inn over seg arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljø og å skape en trygg arbeidsplass. Koronasertifikat brukes for å åpne samfunnet igjen, og da må arbeidsgivere kunne bruke sertifikatet på arbeidsplassen, sier Nicolay Skarning,

Sammen med kollegene Monica Sperre og Julie Hegdahl bruker han mye tid på å hjelpe selskaper med å innføre plikt om koronasertifikat på arbeidsplassen.

For advokatene mener det er mulig uten å bryte loven.

Fortsatt er rundt 10 prosent av den voksne befolkning helt uvaksinert. Når samfunnet åpner helt og de fleste slutter med hjemmekontor, øker risikoen for at koronasmitte kan oppstå på jobben, mener de. Assisterende direktør Espen Nakstad i FHI fremhever i dag at selv om samfunnet åpner opp, er ikke pandemien over.

Les også: 6 av ti er positive til koronapass

Les også: Ber folk tenke personvern i vaksinasjonslokalet

IKKE FRITT FREM: Datatilsynets Janne Dahl Stang sier at bedrifter må være varsomme og bevisste personvern dersom de mener de har juridisk grunnlag for å hente inn koronasertifikat fra ansatte. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Mange bedrifter vil innføre

Advokatene har stor pågang fra bedrifter som ønsker å innføre sertifikatplikt på jobben. Og det er særlig virksomheter innen offshore, rederi og industribedrifter som ønsker å benytte sertifikatplikt. Men også tradisjonelle kontorbedrifter vil innføre koronasertifikat på arbeidsplassen.

– Felles for mange av bedriftene er at medarbeiderne jobber tett og det er dermed vanskelig å unngå smitte på arbeidsplassen, påpeker advokat Monica Sperre.

Andre faktorer som sammensetningen av staben kan også spille inn. Bedrifter som har mange eldre ansatte, medarbeidere med underliggende sykdommer eller funksjonsnedsettelser er opptatt å hindre koronasmitte på arbeidsplassen.

Overfladisk informasjon

– Koronasertifikat er en overfladisk helseinformasjon og det er også overfladisk som kontrolltiltak og er lite inngripende. Derfor burde flere bedrifter kunne gjøre dette for å skape mest mulig trygge arbeidsplasser, sier Skarning.

Arbeidsrettsadvokatene mener arbeidsgiverne ikke trenger å lagre koronainformasjonen.

– De ansatte kan bare vise qr-koden på mobiltelefonen, det kan for eksempel brukes som adgangskontroll, påpeker Julie Hegdal.

Forutsetningen for å kunne bruke det er at man spiller på lag med medarbeiderne.

– Bedriftene må drøfte dette med de ansatte, helst kollektivt med tillitsvalgte og gjerne med verneombud og arbeidsutvalg, og slik bli enige om spillereglene, påpeker Skarning.

Datatilsynet mener at det ikke er fritt frem å henter inn koronainformasjon fra de ansatte.

– Innhenting av status på vaksinasjon er private helseopplysninger. Skal virksomheter hente inn slik helseinformasjon fra ansatte, så må det være relevant for den aktuelle stillingen og for virksomheten, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Dessuten må det samles inn minst mulig informasjon i kortest mulig tid, mener tilsynet.

Erstatningsansvar

Det har oppstått smitte på mange arbeidsplasser. Advokatene mener at arbeidsgiverne kan risikere å gå på en økonomisk smell dersom folk blir smittet på jobb.

– Bedriftene risikerer i verste fall å bli saksøkt og betale ut erstatninger til medarbeidere som blir smittet og blir alvorlig syke av korona på jobben, påpeker advokatene hos Kvale.