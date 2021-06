Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Av hensyn til personvern ønsker vi ikke at det skal bli tatt bilder eller film på innsiden av vaksinasjonslokalet. Det er med tanke på andre som er rundt.

Det sier Kristina Vejlgaard. Hun er koordinator for koronavaksinasjon i Drammen. Hun forteller at det er en helsetjeneste innbyggere skal få i Drammenshallen, og man skal da slippe å bli fotografert.

Vaksinering i fred

I Drammenshallen har de kapasitet til å vaksinere nærmere 2500 mennesker hver dag. Flere tar gjerne bilder når sprøytespissen settes i armen. Bildene deles videre på sosiale medier.

Ved inngangspartiet i Drammenshallen minnes besøkende på at man ikke skal ta bilder, siden ikke alle er komfortable med å bli tatt bilde av. Foto: Bror Remen / NRK

Det har derfor blitt plassert store og synlige plakater ved inngangspartiet til vaksinasjonssenteret. Disse minner besøkende på at man må ta hensyn til andre.

NRK har også vært i kontakt med kommunene Oslo, Bergen og Stavanger. De informerer at de også på deres nettsider og/eller vaksinasjonssentre oppfordrer besøkende til å tenke på personvern når de vaksineres.

Mange ønsker å forevige øyeblikket de får vaksine gjennom å ta bilde og dele det på sosiale medier. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Folk tar bilder av vaksinatøren uten å spørre, og av andre innbyggere. Det er ikke et stort problem, men man må tenke på andre, forteller Vejlgaard.

Vejlgaard legger til at hun forstår at folk vil dele opplevelsen med andre gjennom sosiale medier, men at ikke alle som skal få vaksine ønsker å bli eksponert..

– Jeg skjønner at det er stas og at folk vil markere at de har fått første eller andre vaksinedose. Det sitter andre folk rundt som ikke synes det er like stas at det legges ut bilder av dem på sosiale medier, sier Vejlgaard.

Hensyn til personvern er viktig når man skal vaksineres i Drammenshallen, forteller koordinator for vaksinasjon i Drammen, Kristina Vejlgaard. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Protest mot vaksinemotstandere

En av dagens besøkende er 20 år gamle Melissa Palali. Hun har sett plakatene og skal ikke å ta bilde mens hun vaksineres.

Melissa er selv ikke aktiv på sosiale medier, men ser en stor fordel med at folk deler sine opplevelser rundt vaksinering i sosiale medier. Hun tror det skaper en bevissthet og kunnskap rundt korona og er effektiv i kampen mot vaksinemotstandere.

Statsminister Erna Solberg delte bilde på Instagram da hun vaksinerte seg. Vaksineringen ble også dekket på en pressekonferanse. Foto: Skjermdump / Instagram

– Sosiale medier er på en måte en protest mot vaksinemotstandere. Når andre deler at de har tatt vaksine, både venner og kjendiser, så blir man kanskje mer motivert til å ta det selv, sier Palali.

Flere kjente norske profiler har delt bilder på sosiale medier av deres egne vaksineringer, blant annet statsminister Erna Solberg, lege Gunhild Stordalen og NRK-profil Ronny Brede Aase.

Lege Gunhild Stordalen delte øyeblikket hun fikk en vaksine. I hennes bilde er det ikke mulig å identifisere personen i bakgrunnen.

Vejlgaard mener også at det er fint folk deler gleden rundt at man har blitt vaksinert, men legger igjen vekt på å se hvor man tar bilde, spørre om tillatelse og alltid tenke på andre.

– Vi sier ikke at det ikke er lov å ta bilde. Man får heller dele bilde av seg selv alene eller bilde av bomullsdotten på armen, avslutter Vejlgaard.