Faren til Aisha Shezadi: Norske myndigheter har et ansvar for å få datteren min hjem

NRK har nylig vært i en interneringsleir nord i Syria og møtt svenske kvinner som sier de har det grusomt der. Begge kvinnene har barn og vil tilbake til Sverige. De forteller også at det er norske kvinner i leiren.

Aisha Shezadi dro frivillig til Syria for å bli med i IS, men har bedt norske myndigheter om hjelp til å komme tilbake til Norge. Foto: NRK

Bærums-kvinnen Aisha Shezadi ble kjent i Norge da hun i 2011 frontet bruk av det heldekkende plagget nikab. Shezadi stilte også opp i et intervju i Dagsrevyen på NRK, og reiste senere rundt på norske skoler for å fortelle om sin tro.

I august 2014 reiste hun til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen IS. I dag bor hun og sønnen i en interneringsleir nord i Syria for kvinner som er mistenkt for ha vært med i IS.

Vil tilbake til Norge

I et brev som ble levert til UD i slutten av mai, fortalte Shezadi at hun vil tilbake til Norge. Hun avviste samtidig at hun har gjort noe straffbart i Syria. PST bekrefter overfor NRK i dag at Aisha Shezadi er under etterforskning, mistenkt for å være del av terrororganisasjonen IS.

Faren til Aisha Shezadi sier nå i et anonymt intervju med NRK at han ønsker datteren hjem. Han har derfor tatt opp saken med norske myndigheter.

Faren til Aisha Shezadi forstår ikke datteren sitt valg om å slutte seg til IS, men ønsker henne hjem til Norge. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Jeg mener norske myndigheter har et ansvar for å få Aisa tilbake til Norge. Hun har blitt villedet, sier han.

– Hvorfor mener du norske myndigheter har et ansvar?

– De har brukt flere millioner kroner på andre saker hvor norske borgere har vært i vanskeligheter i utlandet.

– Du tenker på Joshua French som satt fengslet i DR Kongo?

– Ja, det er et godt eksempel hvor norske myndigheter jobbet veldig hardt på høyeste nivå for å få dem tilbake.

– Hva har norske myndigheter gjort i Aisha sin sak?

– Jeg ser ikke at de har gjort noe som helst.

Tror datteren angrer i dag

– Datteren din har tatt avstand fra norske verdier og har motarbeidet hva rettsstaten Norge står for. Hvorfor mener du da Norge har et ansvar for henne og for barnet hennes?

– De er norske statsborgere. Hun er født i Norge, og barn født av en norsk borger, er også en norsk borger.

Flyktningleiren Al-hol, hvor den norske syriafareren Aisha Shezadi hevder hun befinner seg, ligger 14 kilometer fra grensen til Irak. Foto: Delil Souleiman / AFP

– Må hun ikke selv ta konsekvensen av den situasjonen hun har satt seg selv i?

– Jeg er enig i at hun må ta konsekvensene. Men det er fort gjort å hoppe på et tilbud. Men hun så ikke hele konsekvensen av å ta det valget. Jeg tror hun angrer i dag og har innsett at det ikke var et riktig valg.

Undersøkt om hun kan reise til Pakistan

– Dere har vært i kontakt med pakistanske myndigheter med tanke på at hun eventuelt kan reise ut av Syria og til Pakistan, er det en mulighet?

– Jeg ser jo muligheten, og hun har selv uttalt at hun ønsker dette. Men hun er ikke pakistansk statsborger, selv om hun har pakistanske foreldre.

– Har du undersøkt muligheten?

– Jeg har venner som har undersøkt gjennom sine kanaler, men de har ikke fått et positivt svar fra pakistanske myndigheter.

Forsker: Kvinnelige IS-medlemmer er farlige

Både norske og svenske myndigheter sier det er uaktuelt å hente hjem statsborgere som har reist til Syria og sluttet seg til terrorgruppa IS.

Leder for terrorforskningen ved Försvarshögskolan i Stockholm, Magnus Ranstorp, mener kvinnelige IS-medlemmer er svært farlige.

Terrorforsker Magnus Ranstorp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– De som har vært lengst inne i konflikten, og er blant de mest ideologisk overbeviste, har lav voldsterskel, er traumatisert, dels av vold de har sett eller vold de har utøvet, og er i den farligste kategorien IS-krigere.

Kvinnelige IS-medlemmer har blant annet begått selvmordsangrep i regionen, ifølge Ranstorp.

– De kan også være ideologiske pådrivere. Man bør ikke se på IS-kvinner som ofre, sier Ranstorp.

NRK har prøvd å få kontakt med Aisha Shezadi i dag, uten å lykkes med det.