Advarer mot uforsiktig dronebruk: – Ikke noe å spøke med

Det heter at lufta er for alle, men nå er det på tide å revurdere det gamle ordtaket. Stadig flere av oss eier en drone, et fjernstyrt helikopter, men det er ikke bare å fly når eller hvor du vil.

Fra februar 2017 innfører luftfartstilsynet plikt om å avlegge eksamen for å kunne styre de største dronene i lufta. En teoriprøve hos Statens vegvesen må være bestått før man får man kan sende objektene til værs.

– Utgjør en trussel om de faller ned

– Det er rett og slett fordi de utgjør en trussel om de faller ned. Det er ikke fordi vi ønsker å være vanskelige, men blir det mange tusen av disse, kan det lett bli kollisjoner. Da må vi ha det under kontroll, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

TRENGER REGLER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker viktigheten av et regelverk for droner. – Blir det mange tusen av disse, kan det lett bli kollisjoner, sier han. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Torsdag testet han droner ved Bogstadvannet i Oslo.

Før disse opptakene varslet NRK luftfartsmyndigheter og folk som befant seg i området. Det er ikke et slikt krav for privatpersoner nå, men skal du fly store droner blir det strengere regler til neste år.

Samtidig har luftfartstilsynet allerede på plass en del regler fra før.

– Det er viktig at du kan regelverket når du har store droner som kan utgjøre en fare, sier samferdselsministeren.

Han viser til at de viktigste å huske på er at man ikke skal sende opp objektene mer enn 120 meter i luften, man skal alltid syre dronene minimum 150 meter fra folkemengder og at man må holde dronene 5 kilometer unna flyplasser.

– Setter liv og helse i fare

At fallende droner kan være farlig, vil nok alpinisten Marcel Hirscher skrive under på. En drone som filmet rennet unngikk så vidt å treffe Hirscher i den andre omgangen i slalåmrennet i italienske Madonna i desember 2015.

– Det her kan kutte bein, tommelen min kan gå fort av den her. Det er overhodet ikke noe å spøke med, sier pilot Petter Olden.

Daglig redder luftambulansen liv. Nå ber de folk om å ta hensyn når det flys droner i nærheten av sykehus, ulykker og andre steder der luftambulansen må frem.

RISIKO: – Droner som treffer luftambulanse på oppdrag kan sette liv og helse i fare, sier Bjarte Ellingsen i Norsk Luftambulanse. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Treffer vi noe i luften, så må vi kanskje lande umiddelbart. Og det vil påvirke oppdraget, som kanskje er det viktigste, sier Bjarte Ellingsen, pilot og sikkerhetssjef i Norsk Luftambulanse.

Han viser til at dette setter liv og helse i fare, fordi luftambulansen dermed ikke kommer frem til det oppdraget de skal til.

Men følger du reglene er det lov å ha det morsomt med flyvende objekter.