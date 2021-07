For noen uker siden rykket Oslo brann- og redningsetat ut på en ulykke ved en T-bane. Da de kom frem var det flere som stod og filmet det som skjedde.

Det fikk innsatsleder Eirik Håheim Pedersen til å reagere.

– Det er ikke greit å filme et menneske som ligger der i sin mest sårbare situasjon. Det er et menneske som lider, og det er ikke underholdning, sier han til NRK.

Ifølge lovverket er det lov å ta bilder av ulykker, men i et innlegg på Facebook ber Pedersen oss vurdere om det er moralsk greit.

Ber privatpersoner ta hensyn

Innlegget er delt over 1400 ganger, og i kommentarfeltet mener flere at det burde være forbudt å ta bilder av ulykker. Pedersen er uenig i det, men ber privatpersoner ta mer hensyn.

Han sier nødetatene er vant til å bli filmet, og at kritikken hans ikke er rettet mot pressefotografer, men privatpersoner som kommer forbi.

Bilder på nett kan spre seg raskt.

– Jeg har hørt historier om pårørende som har fått bilde tilsendt på Snapchat av trafikkulykker der egne barn var involvert, før de ble varslet av politiet.

– Trekk unna

Han håper alle som kommer til et ulykkessted varsler nødetatene og kan bidra med førstehjelp eller andre oppgaver på stedet. Men når situasjonen er under kontroll håper han folk trekker unna.

– Hvis du ikke har noe å bidra med på ulykkesstedet – passer forbi. Ikke stå og se på.

Og påpeker at å komme uforberedt til et ulykkessted kan være dramatisk.

– Det er naturlig at folk blir nysgjerrige og ønsker å undersøke. Men du må tenke på deg selv også. Ønsker du virkelig å bli eksponert for de synsinntrykkene du kan bli eksponert for?, sier han.

Pedersens oppfordring er klar.

– Det er ikke noe greit å se på, så trekk unna. Både for din egen del og personen som ligger der.