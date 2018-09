Ber folk legge vekk mobilen på ulykkessted: – Et stadig større problem

– Det er vanskelig å håndtere en pasient samtidig som man må passe på publikum som kommer tettere og tettere innpå, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet.



Forrige uke måtte brann- og redningsetaten på Askøy jage tilskuere som kom helt inntil bilvraket, og fotograferte en 80 år gammel mann som satt fast.

Ifølge Yttre er slike situasjoner et økende problem.



– Vi ser at det er flere og flere telefoner med fotoapparat, og at det blir tatt bilder som blir spredt på nett. Vi ser også at etter politireformen venter vi i større grad på politi på plassen, og det blir mange oppgaver å holde styr på, sier han.



Nytt lovforslag sendt på høring

I Sverige kan man ende opp med fengselsstraff hvis man tar bilder av trafikkulykker. Der ble det ved nyttår gjort endringer i lovverket, som gjør at privatpersoner ikke har lov til å ta bilder av ulykker der involverte mennesker synes.



Ambulanseforbundet har tidligere sagt at de kan tenke seg et slikt forbud i Norge.



Et nytt lovforslag om å gjøre det forbudt å anskaffe, spre og etterspørre bilder som krenker privatlivets fred, er nå sendt på høring. Et slikt forbud kan også gjelde fotografering på ulykkessteder.



Yttre mener spesielt utviklingen med at slike bilder spres på nett er uheldig. I desember skrev Aftenposten om 20 år gamle Rebekka som fikk vite at broren hadde havnet i en trafikkulykke da hun sjekket Snapchat.



– Vi har ikke konkludert med at et totalt fotoforbud er løsningen, men ønsker en løsning som gjør at fotografiene blir brukt på riktig måte og i god hensikt, sier Yttre.





VIL HA ENDRING: Ola Yttre i Ambulanseforbundet vil ha slutt på skuelystne tilskuere som tar bilder på ulykkessteder. Foto: Else Marie Brodshaug / Ambulanseforbundet

Kritisk til flere lover

En ny lov som forbyr fotografering på ulykkessteder er feil retning å gå, mener avdelingsleder for fotodesken til VG, Annemor Larsen.

– Jeg vil ikke at vi skal ytterligere begrense den ytringsfriheten vi har i Norge, som vi har vært enige om i 200 år, sier Larsen.



– Det er et viktig prinsipp at vi har et åpent samfunn, hvor folk kan fortelle om det de ser og det som skjer, legger hun til.



Larsen mener de lovene som allerede eksisterer, er tilstrekkelige for å regulere problemstillingen Ambulanseforbundet opplever.



– Et fotoforbud er unødvendig fordi det er så mange andre lover og regler vi har som regulerer dette. I tillegg har det kommet en ny GDPR-lov, som vi er forpliktet til gjennom EØS, som også skal hindre folk i å spre privat materiale på nett, sier Larsen.