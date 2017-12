Thorbjørn Jagland (Ap) ønsker ikke å kommentere henstillingen om å trekke seg fra Nobelkomiteen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Høyre, Frp, Venstre og KrF har ett klart råd til medlem av Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland (Ap) etter mer enn en uke med Nobelsirkus på Stortinget:

Jagland bør trekke seg fra Nobelkomiteen.

– Jeg håper Jagland tar signalene fra Stortingsflertallet og trer til side. Det kan skje etter at prisen er delt ut søndag, og det vil tjene ham til ære, sier Stortingets visepresident og Venstrepolitiker Abid Raja før han fortsetter:

– Jeg håper han i neste uke annonserer at han trekker seg av hensyn til Nobelkomiteens uavhengighet og ikke minst på grunn av det han har hørt fra Stortinget.

Sirkus Nobel

Bakgrunnen for den klare henstillingen fra Raja er sirkuset under, og konklusjonene etter, prosessen etter at Frp lanserte Carl I. Hagen som sin kandidat som medlem i Nobelkomiteen.

Saken endte med at Hagen ikke fikk plassen, og at Stortinget vedtok at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skulle kunne velges inn i komiteen. Det ble også vedtatt å utrede om og hvilke eventuelle internasjonale verv som vil gjøre en kandidat såkalt ikke valgbar.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått i bresjen for å klargjøre kjøreregler for valg av medlemmer til Nobelkomiteen. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Frp mener striden kun skyldes at Hagen er en kontroversiell person. Det benektet Ap-leder Jonas Gahr Støre da han la frem forslaget som i praksis betød at Hagen ikke ville bli valgt inn i Nobelkomiteen:

– Jeg har aldri knyttet dette til Hagen som person, men til prinsippet om at en stortingsrepresentant eller vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen. Det har alle partiene vært enige om, også Fremskrittspartiet. Men til nå har det vært basert på tradisjon, sa Støre.

Og i påvente av Stortingets utredning om hvilke internasjonale verv som vil være ekskluderende i forhold til medlemskap i Nobelkomiteen, mener altså flertallet nå at Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, bør vurdere å ta sin hatt og forlate Nobelkomiteen etter søndagens prisutdeling.

KrF: – Fredsprisen er Norges juvel

KrF-leder Knut Arild Hareide ser også gjerne at Thorbjørn Jagland trekker seg fra Nobelkomiteen. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Tidligere denne uken har Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sagt at Jagland bør trekke seg. Det mener også Frp.

Det betyr at flertallet på Stortinget ønsker at lederen i Europarådet vurderer sitt medlemskap.

På Debatten på NRK1 torsdag sa KrF-leder Knut Arild Hareide det samme:

– Nobelprisen er en juvel for Norge. Derfor bør vi unngå splid og spetakkel rundt dette, men det er viktig at vi er prinsipielle. Det er problematisk at generalsekretæren i Europarådet sitter i Nobelkomiteen, og jeg er enig med flertallet på Stortinget; Thorbjørn Jagland bør vurdere rollen sin i komiteen, sa Hareide.

De to nestlederne i Ap, Trond Giske og Hadia Tajik, ønsker ikke å be Jagland trekke seg. De peker på at Jagland allerede er valgt og derfor kan sitte ut perioden sin.

Jagland har overfor NRK ikke ønsket å kommentere henstillingen om å trekke seg.