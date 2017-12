Ap-leder Jonas Gahr Støre stilte i Politisk kvarter fredag morgen, og fortalte om den offentlige kritikken av nestleder Trond Giske etter flere varsler om upassende oppførsel.

Eilertsen skriver i dag at Støre leder et «råttent parti».

– Dette handler om mer enn bare Trond Giske og hans måte å tilnærme seg yngre kvinner i partiet på. Det fremstår som veldig vanskelig å ha motsetninger i Ap uten at det tolkes inn i en eller annen maktkamp til enhver tid. Det er en usunn kultur som ikke tåler motgang. Jeg synes det er grunnlag for å kalle det en råtten kultur, sier Eilertsen.

Eilertsen mener Giske burde ha trukket seg som nestleder da han la seg flat på Dagsrevyen torsdag kveld.

– Det er fascinerende å se Giske si at han regner med det kommer flere historier. Det sier han samtidig uten å trekke seg som nestleder. Det er dypt urovekkende. Skal likestillingspartiet Ap ha en mann som ikke skjønte at dette var et problem før nå? At han ikke trekker seg selv, er ekstremt dårlig dømmekraft, sier hun.

VIDEO: Jonas Gahr Støre svarer på spørsmål om Trond Giske. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Jonas Gahr Støre svarer på spørsmål om Trond Giske.

– Kommer det noe mer, kan det være over

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener bråket har utløst en latent strid innad i Ap.

– Jeg er helt enig i at dette avdekker en dårlig kultur i Arbeiderpartiet, og det som nå er eksponert går helt til toppen av partiet og partiets øverste ledelse. Det gjør det desto mer alvorlig, sier Takvam.

Støre erkjente fredag at det har vært en ukultur i deler av partiet, der det har vært upassende omgangsformer i sosiale sammenhenger.

– Det er jo mange som spør seg hvor grensen i Arbeiderpartiet nå går for hva man kan akseptere av seksuell trakassering når slike historier blir kjent og det er innenfor det man kan leve med og fremdeles ha disse tillitsvervene som Giske har, sier Takvam.

– Jeg føler at Støre kommuniserer at kommer det noe mer nå som blir betraktet som alvorlig, så er det over for den delen av Giskes politiske karriere, sier han.

Samfunnsredaktør Berit Aalborg i Vårt Land mener det kan ende med at Støre ber Giske om å trekke seg.

– Mange vil kanskje være overrasket over at det ikke har skjedd allerede. Det er alvorlige ting som har kommet på bordet. I en organisasjon med mange unge som er politisk aktive har han altså over lang tid hatt en oppmerksomhet mot unge kvinner som har gått over streken, sier Aalborg.