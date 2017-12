– Pedofile får lite hjelp i helsevesenet

– Fastlegene har heller ingen instrukser for hvordan de skal behandle pedofile pasienter, sier leder i Norsk forening for Allmennmedisin, Petter Brelin.

Han er nøye med å understreke at ofrene for overgrep alltid står i fokus også dersom en pedofil ber om hjelp.

Til tross for taushetsplikt har leger meldeplikt overfor barnevern og politi om risikoen for overgrep er høy eller at overgrep har funnet sted.

Lite kunnskap

Ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, IKST, sier psykolog Thore Langfeldt seg enig med allmennlegeforeningen.

– Kompetansen er vel nesten lik null. Universitetene må gi undervisning i sexologi og overgrepsproblematikk. Hverken psykologisk institutt eller medisinsk fakultet har tatt sexologien eller overgrepsproblematikken inn, så her er det mye å ta fatt i, sier Langfeldt.

Ingen lavterskeltilbud

De fleste europeiske land har hjelpetelefoner for pedofile der de kan ringe for å få hjelp. I Sverige heter hjelpetelefonen PrevenTell og er bemannet av psykologer og spesialister innen overgrepsproblematikk.

Her kan pedofile ringe inn anonymt for å få hjelp. Psykolog Katarina Görts Öberg sier at det er viktig å nå pedofile før overgrep blir gjort.

– For oss på PrevenTell er det grunnleggende at vi kan få hjelpe dem som tror at de er i ferd med å gå over grensen eller som holder på å miste kontrollen over sin seksuelle adferd, sier hun.

Isolerte mennesker

Psykologispesialist Pål Grøndahl sier det finnes mange mennesker isolert som ikke tør å søke hjelp.

– Det vi mennesker ofte gjør når vi sliter er å søke støtte. Hvor skal disse menneskene gå for å få hjelp? undrer han, og fortsetter:

– Ofte oppsøker de arenaer der de blir forstått og det kan være ganske lumre miljøer som idylliserer og rasjonaliserer.

Styrket undervisning

NRK har vært i kontakt med samtlige universiteter i Norge som utdanner leger og psykologer.

Alle har liten eller ingen undervisning rundt overgrepsproblematikk, men i Tromsø gjør de nå noe med dette. Fra neste år øker de undervisningen.

– Det er viktig å ha kunnskap om dette for å kunne fange det opp hos pasienter som sliter med pedofile tanker, sier universitetslektor Kari Galaaen ved UiT, og legger til:

– Vi må få inn verktøy og språkbegreper slik at blir naturlig for helsepersonell å snakke om det, sier Galaaen.

Petter Brelin i Norsk Forening for Allmennmedisin mener at kompetansen må heves og at undervisningen for leger og psykologer må styrkes.

– Fastlegene mangler gode verktøy for å se signalene har heller ingen instrukser for hvordan de skal behandle pedofile pasienter, sier Foreningen