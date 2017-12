– Barn oppsøker pedofile fordi de er desperate etter omsorg

I NRKs dokumentarserie Innafor kommer det fram at norske og utenlandske pedofile har opprettet en egen chattegruppe på nettet, der de har utstrakt kontakt med barn.

Ifølge dem, sier barna at de vet at de snakker med pedofile.

Chatteforumet er bare ett av veldig mange – og et som politiet kjenner til, og tidligere har advart mot. Her utveksler barn og voksne blant annet seksualiserte tegneseriefigurer og seksualiserte tegninger av småjenter.

Nettgruppen som de pedofile har opprettet er en lukket gruppe, der du må inviteres inn på private servere for å delta i chatten.

Les mer: Fem myter om pedofile og overgripere

Mener samfunnet ofte reagerer når skaden er skjedd

Barne- og ungdomspsykolog Svein Øverland har lang erfaring med å arbeide både med overgripere og traumatiserte barn.

Han sier det blir stadig mer vanlig at barn kommer i kontakt med pedofile på lukkede kanaler på internett.

– Dette er barn som er desperate etter omsorg og kjærlighet. Mange av dem er traumatisert fra før, gjerne gjennom seksuelle overgrep. På tross av at de vet at de kan betale en høy pris ved å innlede slike ting, så er de villige til å gjøre det fordi de ikke får dekket behovet for omsorg et annet sted.

Ifølge Øverland er samfunnet altfor opptatt av symptomer og diagnoser, og griper først inn når barn allerede er traumatisert.

– Jeg tror vi i mye større grad må møte folk mye tidligere, og med oppdatert kunnskap. Samfunnet har forandret seg enormt mye, særlig gjennom internett de siste åra. Vi må sette inn mye mer kunnskap, både hos foreldre, men også i andre lag i samfunnet.

«Lewis» forteller at han selv har takket nei til nakenbilder fra en ti år gammel amerikansk jente som han snakker med på nettet. Du trenger javascript for å se video. «Lewis» forteller at han selv har takket nei til nakenbilder fra en ti år gammel amerikansk jente som han snakker med på nettet.

Les: Slik vil nordmenn hindre seksuelle overgrep

– Langt sleipere enn man tror

Ifølge psykologen må foreldre være klar over at vanlig nettvett, slik barna lærer på skolen, ikke er tilstrekkelig for å hindre at barn havner i pedofiles klør på internett.

– Pedofile gjør alt de kan for å få kontakt og lærer triks av hverandre. Man må si til barna at her er det folk som er langt sleipere enn man tror, svarer Øverland.

Psykologen oppfordrer foreldre og familie til å forberede barna på at de kan komme i situasjoner der barna holder hemmeligheter for foreldrene.

– Da må man love barna, at dersom de gjør noe dumt, eller har behov for å snakke med en forelder, så er det lov, og de skal ikke få kjeft. Det må man si veldig tydelig til barna, lyder rådet fra Øverland.

Les mer: Tror seksualiserte barnedukker kan senke terskelen for overgrep