Mandag denne uka kom nyheten om at Norwegian ikke fikk ytterligere pengestøtte fra staten. Selskapet permitterte 1600 medarbeidere og parkerte 15 av 21 fly som de har hatt i lufta siste tiden.

Samtidig som mange passasjerer fikk reisene sine kansellert, stengte selskapet ned systemene for automatisk refusjon av billetter kjøpt via reisebyrå.

Systemene ble reåpnet så sent som i september, etter å ha vært stengt siden mars. Det førte til at kunder har måttet vente på penger i månedsvis.

–Trenering av tilbakebetaling

– Når man stenger de automatiske systemene for refusjon er dette ene og alene for å kunne holde på folks penger. Når det skjer automatisk, fikser systemene dette. Da går det av seg selv, sier Bergmål. Foto: Virke Reiseliv

– Det er uholdbart. Dette viser med all tydelighet at det aldri har vært systemene som har vært problemet, slik både flyselskapene og NHO Luftfart tidligere har hevdet. Flyselskapene stenger de automatiske systemene når de sliter med likviditeten, for å holde på folks penger, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

Hun opplyser at de også har fått vite at Norwegian har informert reisebyråene om at krav som er sendt inn tidligere nå er slettet fra deres systemer og må sendes inn på ny, manuelt.

– Dette er ikke noe annet enn trenering av tilbakebetaling av folks penger. Vi reagerer sterkt på at Norwegian her tar seg til rette på denne måten, sier Bergmål.

Virke Reiseliv mener altså at Norwegian bør åpne de automatiske refusjonssystemene igjen umiddelbart.

– Vi har varslet Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet og har bedt dem følge saken opp med Norwegian.

E-post sendt for å varsle:

Ber om at saken blir fulgt opp Ekspandér faktaboks «Jeg vil med dette gjøre dere oppmerksomme på at Norwegian i dag har stengt GDSen, det automatiske refusjonssystemet som benyttes som benyttes til å refundere kunder som har kjøpt reiser gjennom et reisebyrå. Selv om vi har stor forståelse for at Norwegian er i en svært krevende situasjon, vil vi understreke at vi mener det ikke er akseptabelt å igjen stenge det automatiske systemet for refusjoner. Dette er kundenes penger, ikke midler flyselskapene fritt kan velge å holde på. Det at Norwegian igjen stenger GDSen, bekrefter det vi lenge har hevdet, at grunnen til at GDSen stenges er at flyselskapene har likviditetsutfordringer og at de derfor ønsker å holde på kundenes penger. Vi vil be dere følge opp saken.»

Norwegian ber Virke «roe seg ned»

I en e-post i ettermiddag svarer informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen slik på kritikken om trenering av tilbakebetaling til folk:

Norwegian har betalt tilbake over 6 milliarder kroner til reisende som har blitt rammet av innstilte fly, opplyser Sandaker Nielsen. Foto: NRK

– Med all respekt å melde, bør Virke nå snart roe seg ned. Norwegian har betalt ut over 6 milliarder kroner i refusjoner og har nå besluttet å behandle krav fra reisebyråer manuelt for å ha full kontroll på kostnadene. Vi har mange eksempler på at penger vi har refundert til reisebyråene ikke har blitt overført til kundene, så Virke må rydde i eget hus før de langer ut mot Norwegian.

Han presiserer at dette kun gjelder bestillinger via reisebyrå.

– Nok en gang prøver Norwegian å komme med bortforklaringer, svarer Bergmål. Det medfører ikke riktighet at reisebyråer sitter på kundenes penger etter at flyselskaper har refundert billettene.

Når reisebyråer ikke får behandlet sakene automatisk blir det flere saker å behandle manuelt, da alle krav havner i samme bunke, avslutter Bergmål.

Luftfartstilsynet ber Norwegian redegjøre

Luftfartstilsynet har også registrert at Norwegian har stengt sitt automatiske refusjonssystem, og vil ta saken opp med selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim til NRK.

Luftfartstilsynet er opptatt av at forbrukernes rettigheter skal overholdes selv om det er krevende tider for luftfarten, sier Vikheim. Foto: Luftfartstilsynet

– Vi ønsker å få vite hva som er bakgrunnen for at Norwegian har tatt disse grepene, men vi venter som sagt på en redegjørelse fra dem, og vil ikke spekulere nå i hvorfor de har tatt de beslutningene de har tatt.

En EU-forordning gir folk krav til å få refusjon av flyselskaper for billettene sine innen sju dager, dersom selskapet har kansellert en flygning.

– Så lenge dette opprettholdes er det opp til flyselskapene hvordan de behandler dem, men det er klart at det automatiske systemet sikrer en raskere behandling ved store mengder innkomne saker, sier Vikheim.

Folk kan tape penger ved konkurs

På spørsmål om hva det vil bety for Norwegian kunder dersom de går konkurs svarer Bergmål at de kan tape penger.

– De som har kjøpt billettene med kredittkort vil kunne søke pengene refundert hos kredittkortselskapet, for alle andre er nok pengene tapt, sier hun.

Har dere ett råd til folk som skal ut å reise innenlands nå? Bør de velge SAS og Wizz Air framfor Norwegian eller hva?

– Jeg forstår om folk nøler med å velge Norwegian slik situasjonen er nå. Skulle flygingen bli kansellert må man forberede seg på at det vil ta lang tid å få pengene refundert, avslutter Bergmål.

Virke har lenge ment at det burde vært et reisegarantifond for flyreiser for å sikre forbrukerne mot konkurser, slik det er for pakkereiser. Så langt har de ikke fått gjennomslag for det.

Luftfartstilsynet åpner for bøter

Luftfartstilsynet har i lang tid fulgt opp de norske flyselskapene om nettopp refusjon av utgifter til kundene som ble rammet av kanselleringer og reiseråd på grunn av korona epidemien.

I starten på oktober fikk flyselskapene en frist for å refundere etterslepet til kundene sine. Mange passasjerer har ventet i måneder på pengene sine. SAS får en bot på 1 million kroner fra 1. desember om de ikke er à jour til det.

SAS løser over 5000 refusjons saker per dag, og godt over 1,3 millioner saker totalt, opplyser Eckhoff. Foto: SAS

– Dette gjelder refusjoner av reiser der vi har kansellert reisen. Vi har som mål å løse de sakene innen fristen, og har godt håp om å klare det, skriver pressesjef i SAS, John Eckhoff i en e-post til NRK.

Når det gjelder andre refusjoner står det fortsatt flere hundre tusen saker i kø. Og jeg har fortsatt ikke noe tidsestimat for når vi har løst alle disse sakene, opplyser han.

Luftfartstilsynet opplyser at Widerøe er à jour. Men Norwegian har ikke latt høre fra seg innen fristen som for dem var 8. november.

Vikheim sier de nå vil vente på at de får svar fra Norwegian om både status på refusjon og stenging av det automatiske systemet for tilbakebetaling.

– Som vi sa da saken var oppe sist kan det være aktuelt å også vedta tvangsmulkt for andre flyselskaper enn SAS, men vi avventer som sagt redegjørelsen og vil ikke spekulere om det er aktuelt før vi har lest den og satt oss inn i den, sier Vikheim.