Norwegian permitterer ytterligere 1600 ansatte: – En utrolig tøff dag

Mandag morgen ble det klart at regjeringen ikke innfrir flyselskapet Norwegians ønske om flere milliarder kroner i støtte. I stedet presenterte regjeringen en rekke generelle tiltak for å få luftfarten gjennom krisen.

DÅRLIGE TIDER: Norwegian-sjef Jacob Schram leder et selskap som har fått merke konsekvensene av koronapandemien hardt. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Norwegian svarte raskt at de var svært skuffet over milliardavslaget. Noen timer senere varsler selskapet at ytterligere 1600 ansatte skal permitteres.

Selskapet går også ned til å fly seks fly, fra 21 den siste tiden. Før krisen hadde selskapet nesten 10.000 ansatte og totalt 154 fly, ifølge konsernsjef Jacob Schram.

Etter den siste permitteringsrunden, er det bare om lag 500 medarbeidere igjen i selskapet. Schram avviser samtidig at man er i gang med å avvikle selskapet.

– Nei, det er vi ikke. Vi jobber videre med andre alternativer, og kommer til å stå på til det ikke er flere alternativer igjen. Men det har vært en utrolig tøff dag, og en veldig skuffende beskjed å få, sier Schram i Dagsnytt 18.

– En trist dag

I en pressemelding skriver Norwegian at konsekvensene av de omfattende reiserestriksjonene myndighetene har innført er svært store. Derfor er det helt nødvendig å holde kostnadene på et minimum.

– Etter dagens nedslående beskjed fra den norske regjeringen, har vi ikke noe annet valg enn å permittere ytterligere 1.600 medarbeidere i Norwegian og parkere 15 av de 21 flyene vi har hatt i lufta den siste tiden. Dette er en trist dag for alle i Norwegian, sier konsernsjef Jacob Schram.

Det understrekes samtidig at det jobbes med løsninger for å komme gjennom krisen og overleve.

– Jeg beklager på det sterkeste overfor medarbeidere som nå blir berørt, men vi ser ingen annen utvei, legger Schram til.

DAGSNYTT 18: Norwegian-sjefen var gjest på Dagsnytt 18 mandag. Hopp tilbake til 18.33 for å høre Schram snakke.

Stopper refusjon av billetter

Norwegian varslet mandag at de også vil stanse automatisk refusjon av flybilletter til sine kunder, ifølge DN.

Selskapet skriver også på egne hjemmesider at en del planlagte ruter kanselleres. NRK har vært i kontakt med selskapets pressevakt, som ikke har nøyaktig oversikt over hvilke flygninger som utgår.

Konsernsjefen sier det blir ekstremt viktig for Norwgian «å ha cash på konto» fremover.

– Når vi ikke får hjelp fra staten er det viktig å klare å holde ut så lenge at vi kan få til andre alternativer vi jobber med, sier Schram.

Kan ikke garantere tilbakebetaling av lån

Så langt har Norwegian benyttet seg av lånegarantiordningen som regjeringen lanserte i mars. Ordningen lød på inntil seks milliarder kroner, tre av dem var rettet mot Norwegian.

– Om vi hadde fått det vi ba om nå, så hadde vi planer om å betale tilbake det lånet. Det lå også i forretningsplanen, som vi viste regjeringen, sier Schram.

– Får regjeringen tilbake lånet nå?

– Det må tiden vise. Nå går vi inn i en vanskelig situasjon, hvor vi må finne andre alternativer. Vi har fokus på å komme gjennom dette og den vanskelige vinteren. Vi sa at om sommeren ble dårlig måtte vi ha hjelp for å komme gjennom vinteren. Det har vi ikke fått, sier Schram.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier Norwegian har bedt om et betydelig beløp, og at regjeringen har tatt en helhetsvurdering om å ikke bruke fellesskapets midler til å støtte ett enkelt selskap.

Nybø viser blant annet til at Norwegian har over 40 milliarder i gjeld, og at det vil medføre en betydelig risiko å gå inn i et slikt selskap med fellesskapets midler.

– Holder alle scenarioer åpne

Schram erkjenner at selskapet har hatt for mye gjeld, men hevder samtidig at framtidsutsiktene var gode ved starten av året– før koronakrisen kom og «snudde alt på hodet».

– Vi hadde en tøff situasjon før koronasituasjonen, men da vi meldte resultatene i februar så det for første gang ut til at 2020 skulle bli et år som var positivt, og vi hadde den beste sommeren foran oss når det gjelder bookinger, sier Schram.

Han tror det blir avgjørende å komme seg gjennom i år og neste år, før man vet sikkert om selskapet overlever.

– Jeg holder alle scenarioer åpne, og kan ikke garantere noe som helst, ikke en gang overfor meg selv, sier Schram.