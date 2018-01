I AUF har det vært alkoholforbud siden 80-tallet, og tidligere i januar ble det innført i Unge Høyre.

Blant gjestene i Politisk kvarter tirsdag var Sandra Bruflot, fungerende leder i Unge Høyre etter at Kristian Tonning Riise trakk seg onsdag 10. januar.

Bruflot sier til NRK at innføringen av forbudet var en riktig beslutning med tanke på den situasjonen partiet er i nå. Men partiet har også fram til nå hatt strenge regler på arrangementer, deriblant bagasjesjekk.

– Det er for enkelt å si at dette bare er alkoholen sin skyld. Man må kunne forvente at voksne mennesker kan ta tre øl uten å bli en drittsekk, sier Bruflot.

– Men jeg skjønner at alkohol er en faktor i dette, fortsetter hun.

– Ikke bare alkohol

Fremskrittspartiets ungdomsparti FpU har ikke innført alkoholforbud på sine arrangementer. Tonje Lavik, generalsekretær FpU, sier at de forholder seg til norsk lov om myndighetsalder på 18 år, men at de også har strenge alkoholregler nedfelt i vedtektene.

– Ingen under 18 kan drikke eller skal serveres alkohol, sier hun.

– Jeg synes det er et parodisk at problematikken i MeToo blir snevret inn til å dreie seg om alkohol. Jeg synes det handler om så mye mer. Det handler om holdningene man har, sier Lavik, og etterlyser holdningsendringer.

«Ligge nedover»

I Sosialistisk Ungdom (SU) har de egne retningslinjer for hvordan man skal håndtere eventuelle saker om seksuell trakassering og overgrep, og hvordan de skal tas videre.

Det skjemaet må alle tillitsvalgte må signere at de har lest og forstått, sier SU-leder Andrea Sjøvoll. Det er også andre rutiner i partiet, deriblant formøter før arrangementer der både seksuell trakassering og hersketeknikk diskuteres.

I både SU og AUF er det regler mot «å ligge nedover» i organisasjonen. AUF-leder Mani Hussaini sier det er noe de snakker om med alle ledere, og det tas opp hvert år på landsmøtet.

– Vi har også regler mot å ligge nedover. Alle i Unge Høyres sentralstyre skal vite at det ikke er greit, sier Bruflot.