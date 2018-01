Vil ikke lenger betale for politikernes alkohol

Under NRK-programmet Debatten sist torsdag, sa partileder Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet ikke lenger vil betale for alkohol på partiets samlinger.

Nordland Arbeiderparti har i dag avholdt styremøte hvor blant annet saken var oppe, og fylkesleder Skjæran forteller at de er enige i det nasjonale partiets bestemmelser.

– Først og fremst må jeg få understreke at vi ikke har mange arrangementer der det serveres alkohol. Likevel har vi i dag bestemt at partiet ikke lenger skal betale for alkoholen, sier han.

Skjæran påpeker at de ikke skal innføre noe alkoholforbud, men at deltakerne nå må betale for drikken selv.

– Ingen negativ alkoholkultur

– Vi har hatt en tradisjon på inntil to enheter alkohol til middagen. Det har vært vår grense. Da har vi spandert to glass øl eller vin.

Det har altså fylkesstyret bestemt at de ikke lengre skal gjøre.

– Partiet har ingen negativ alkoholkultur, og jeg kjenner heller ikke til at vi har hatt noen episoder tilknyttet våre arrangementer, forteller fylkeslederen.

Grethe Monica Fjærvoll er leder i Nordland Høyre. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Grethe Monica Fjærvoll er leder i Nordland Høyre. Hun understreker at det viktigste er at voksne mennesker tar ansvar for seg selv og sine handlinger.

– Alkohol er et lovlig nytelsesmiddel, og det kan kanskje oppleves litt strengt at man skal få alkoholforbud på middager innad partiet. Det viktigste er at vi som organisasjon har klare retningslinjer for våre medlemmer, mener Fjærvoll.

Tar ikke etter Arbeiderpartiet

Rita Lekang, distriktssekretær i LO Nordland, sier at dette er en pågående diskusjon, og at hun føler at sin egen organisasjon har en god alkoholkultur.

Rita Lekang i LO Nordland vil ikke nekte voksne folk å drikke alkohol. Foto: Barbro Andersen / NRK

– På våre arrangement hvor det er middag, har vi lov til å servere to enheter alkohol. Da mener jeg øl og vin, og ikke sprit. De har muligheten til å kjøpe seg mer øl etterpå, men dette ser ikke vi på som problematisk.

– Hvorfor ikke?

– Fordi dette er voksne folk, og vi kan ikke nekte dem når vi holder middagen på steder som tilbyr dette. Våre arrangement er ofte annerledes enn for eksempel Arbeiderpartiets, siden vi ikke har noen mindreårige til stede.

Den nye regjeringen har gitt sterkt uttrykk for at alkoholsalget ved både dagligvarebutikker og vinmonopol utvides. Dette syns ikke Lekang noe om.

– Det står stikk i strid med hva de sier utad, at de skal prøve å være mer restriktiv i forhold til egen organisasjon, og det syns ikke vi noe om. Jeg syns skjenkebevillingene bør håndheves strengt, og vi tror dette kan belaste arbeidstakere som jobber sent på kvelden.