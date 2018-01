Metoo høyt på agendaen i alle partier

Mens metoo har ført til mannefall i landets fire største partier, rapporterer Stortingets minste – Miljøpartiet De Grønne og Rødt – at de ikke har fått noen varsler.

I SV er det kommet to, opplyser SVs partisekretær Audun Herning.

– Begge er saker som er en del år tilbake i tid, sier han til NTB.

Han vil ikke gi noen detaljer om sakene eller personene det gjelder, men opplyser at den ene saken blir håndtert nå. Den andre gjelder en person som ikke lenger er i partiet.

BLIR HÅNDTERT: Partisekretær i SV Audun Herning (t.v.), sier sakene de har fått inn nå blir håndtert. Til høyre i bildet er Andreas C. Halse (SV). Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Alle varsler blir tatt alvorlig, sier Herning, men han vil ikke gi noen ytterligere beskrivelser av sakene eller alvorlighetsgraden.

Partiet jobber med å bevisstgjøre organisasjonen om temaet og retningslinjene i forkant av vårens fylkesårsmøter, opplyser han. Temaet vil også bli tatt opp på landsstyremøtet kommende helg.

– Vi ønsker varsler velkommen. Det er handlingene som er problemet, lyder budskapet fra Herning.

Ser på retningslinjene

Også i Rødt gjennomgås interne regelverk og rutiner.

– Med det som skjer i så mange politiske partier, tar vi en ekstra kikk på retningslinjene. Vi jobber sammen med Rød Ungdom, spesielt når det gjelder varsling, for å være sikre på at vi har gode rutiner for loggføring og håndtering, sier Rødts partisekretær Benedikte

Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen understreker at de gjennomgår retningslinjene i eget parti, til tross for at de ikke har mottatt varsler. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Pryneid Hansen.

I 2012–2013 ble partiet rystet av en sak av den typen flere andre partier nå hanskes med. Den daværende lederen i lokallaget i Trondheim fikk refs for å ha hatt et forhold til en langt yngre kvinnelig tillitsvalgt, men ble ikke kastet ut av partiet, slik flere krevde.

Landsstyret kritiserte i etterkant partiets ledelse for ikke å ha grepet raskere inn og sørget for forsvarlig håndtering.

Hansen vil ikke kommentere om saken ville blitt håndtert annerledes i dag, sett i lys av debatten om metoo-kampanjen og andre varslingssaker.

Alkoholforbud?

MDGs partisekretær Lars Gaupset sier partiet ser på om de etiske retningslinjene trenger oppdatering, selv om de ble gjennomgått så sent som i fjor.

Partiet vil også vurdere om det er flere tiltak som må settes i verk, og vil blant annet forsikre seg om at alle fylkesstyrer setter seg inn i retningslinjene.

Grønn Ungdom har flere ganger foreslått alkoholforbud på moderpartiets arrangementer, men har blitt nedstemt ved tidligere landsmøter. Gaupset forteller at forslaget kommer opp igjen på landsmøtet i mars.

Flere politikere i hardt vær

Det har den siste tiden blåst kraftig rundt flere stortingspolitikere.

Partileder Trine Skei Grande har denne uken måttet svare for seg på spørsmål om en sak først omtalt av VG, hvor hun skal ha havnet i kornåkeren med en da 17 år gammel gutt.

SVARER FOR SEG: Partileder Trine Skei Grande svarer på spørsmål fra Debatten i NRK torsdag kveld.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) har måttet forlate justiskomiteen, og har i tillegg sagt opp sine verv, etter det ble kjent at han har sendt eposter med pornoinnhold til flere unge FpU-gutter. Han skal også ha tilbudt trekantsex til 15 år gammel gutt på tekstmelding.

Tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, trakk seg som leder for ungdomspartiet etter flere varslinger om den unge politikeren.

Trond Giske (Ap) fikk en mye omtalt start på 2018, hvor partiet mottok flere varslet om at han hadde seksuelt trakassert flere partikollegaer.