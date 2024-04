Riksrevisjonen: Brot på Grunnlova og kritikk til departementet i NSM-saka

Lånet til Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) var i strid med Grunnlova, og Justisdepartementet følgde ikkje godt nok opp. Det er kritikkverdig, meiner Riksrevisjonen.

– Dette er ei svært spesiell sak. Riksrevisjonen har aldri vore borti noko liknande, seier riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen i ei pressemelding.

Riksrevisjonen skriv at dei i samband med godkjenninga av rekneskapen til NSM for 2022, fekk beskjed om at flyttinga av verksemda skulle skje innanfor ordinært budsjett.

– NSM opplyste aldri til oss at dei hadde gått inn ein låneavtale, trass i at dei er forplikta til å informere revisor om forhold som er vesentleg for rekneskapen, seier Schjøtt-Pedersen.

Justis- og beredskapsdepartementet får også kritikk for at dei ikkje følgde opp flyttinga til NSM og låneavtalen godt nok.