Brudd i statsoppgjøret

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten. YS, LO Stat, Akademikerne og Unio bryter forhandlingene med staten.

Når lønnsforhandlingene i staten har brutt sammen, ender oppgjøret hos Riksmekleren. Meklingen mellom staten og de fire arbeidstakerorganisasjonene innledes 2. mai og har frist ved midnatt 23. mai. Skulle partene ikke bli enige her heller, blir det streik i staten, for første gang siden 2012.

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43 000 høyt utdannede.

Leder i LO Stat, Egil André Aas, sier partene sto for langt unna hverandre og at det dermed ikke var noe poeng i å fortsette.

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sier Aas.

Ifølge YS Stat-leder Jens B. Jahren har det vært vanskelig å bli enig om en ny felles hovedtariffavtale. I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio.

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og staten kom YS Stat i møte på flere av våre krav i forhandlingene, men vi kom dessverre ikke helt i mål, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren.

Forhandlingene i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte fortsetter. Fristen for å bli enige er satt til midnatt 30. april. Også i Oslo kommune, som er eget tariffområde, er forhandlingene fortsatt i gang.