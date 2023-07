– Kommunen følger ikke opp boplikten

– Bare se rundt oss her, sier Tove Hage Aarsgaard og peker ut i sundet på Vestre Sandøya.

– Her på øya er det solgt mange hus de siste årene hvor kjøperne bruker stedene som hytte. Det er en utvikling jeg og mange andre ikke liker, påpeker hun.

Hage Aargaard er førstekandidat på SVs liste i Tvedestrand til årets kommunevalg. Hun er bekymret for fremtiden til øya hun bor på, Vestre Sandøya utenfor Tvedestrand

– Jeg ønsker å få til en endring i den retningen et styre med blant annet Høyre har stått for de siste årene, sier hun.

LEVENDE: Tove Haage Aargaard mener boplikten er en forutsetning for at man kan ha et levende helårssamfunn på steder som Sandøya. Foto: Privat

SV vil at boplikten skal følges bedre opp av kommunen, ikke bare på Sandøya, men også på de andre øyene hvor boplikten gjelder, Borøya og Lyngør-øyene.

Mange hus er de siste årene blitt kjøpt opp av folk som bruker husene bare noen uker, mener hun. Pengesterke folk fra andre deler av landet vinner budrunder, lokale folk i etableringsfasen har ikke noen sjanse.

– Utviklingen har foregått over i lang tid på Lyngør, og nå skjer det også her. Det er en skummel utvikling, sier hun.

Unnfallenhet

I Tvedestrand har Høyre og den lokale Tverrpolitiske listen hatt ordføreren de siste tre periodene. Begge ordførerne har vært imot boplikten, mens flertallet i kommunestyret har vært dominert av partier som vil beholde boplikten.

IMOT: Ordfører i Tvedestrand, Marianne Landaas (H), er imot boplikt. Flertallet i kommunestyret har imidlertid vært dominert av partier som har ønsket å beholde boplikten. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har hatt politisk flertall for boplikten i mange år, mens ordførerne de siste periodene har vært imot boplikten. Ordførerne sitter tett på administrasjonen og det blir vel en kultur for at det ikke er så farlig om boplikten ikke følges opp så nøye, sier Haage Aargaard.

– Det er vanskelig å følge opp boplikt, men det handler også om hva kommunen signaliserer. Det trengs mer handling enn det har vært de siste årene. Kommunen har ikke gjort nok for å følge opp boplikten, sier Haage Aargaard.

I kommunehuset i Tvedestrand sentrum mener ordfører Marianne Landaas (H) at dette ikke stemmer.

IDYLL: Vestre Sandøya er en idyll som flere og flere har oppdaget Foto: Anne Cecilie Remen

– Nei, dette tar jeg avstand fra. Oppfølging av boplikten er det saksbehandlerne som står for, vi politikere engasjerer oss ikke i saksbehandlingene, det ville vært uhørt. Vi har boplikt på tre øyer i Tvedestrand og da skal boplikten følges opp. Men vi går ikke og ligger i buskene, men vi sjekker om boplikten blir overholdt om vi får tips om det ikke er tilfelle, sier Landaas.

Viktig for å sikre helårssamfunn

På Vestre Sandøya bor rundt 200 mennesker. Øya har egen skole, barnehage, dagligvarebutikk, flere butikker med utsalg fra lokale designere og kunstnere og fire spisesteder. Et av spisestedene driver Hage Aargaard med familien, i tillegg står hun bak bakeriet Brød og Vind på øya, hvor kundene står i kø fra klokken 09 om morgenen.

POPULÆRT: Det er lang kø utenfor bakeriet Brød og vind på Sandøya utenfor Tvedestrand, som drives av Tove Haage Aargaard. Foto: Eirik Damsgaard

Hage Aargaard mener boplikten er en forutsetning for at man kan ha et levende helårssamfunn på steder som Sandøya.

– Boplikten er helt avgjørende, og det at folk bor her gjør også at det skjer mye på øya og alle aktivitetene gjør at turister synes det er fint å komme hit, sier Hage Aargaard.

De siste årene har mange kommuner fjernet boplikten. Men fortsatt har 41 kommuner boplikt, og i en rekke kommuner er boplikten et tema og kan prege den kommende valgkampen. Flere kommuner diskuterer nå enten å innføre boplikten eller å utvide den. I Larvik vil man utvide områdene for boplikt, Arendal vil innføre boplikt og i Aurland ønsker politikerne også å innføre boplikt igjen.

Boplikt på agendaen igjen

– Vi ser nå at det er diskusjon om å innføre boplikt i flere kommuner. Vi forstår at man ønsker å ha lys i husene hele året, men vi mener boplikten er alt for inngripende. I stedet burde kommunene tenke på andre tiltak som boligbygging og sørge for arbeidsplasser, sier forbrukersjef Carsten Pihl i Huseierne.

I Aurdal vil boplikten bli behandlet i løpet av høsten etter at den for flere år siden ble fjernet.

– Problemet er at så mange av husene brukes til utleie til turister. Det er vanskelig for folk som ønsker å bosette seg her å finne hus, sier Sp-ordfører Trygve Skjærdal.