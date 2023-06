Strid om buplikt er den rette løysinga på bustadmangel

«Hus treng folk», heiter det i songen. Men i Aurland og fleire andre distriktskommunar står eitt av tre hus tomme, fordi eigaren bur ein annan stad.

Det finst verken hus eller fritidseigedomar til sals i naturskjønne Aurland, inst i Sognefjorden.

Kommunen vurderer no å innføre buplikt som eit av fleire tiltak for hindre at dei få eigedomane som finst, blir kjøpte opp av feriefolk eller brukt til korttidsleige.

Buplikta går ut på at nokon må bu fast på eigedommen. Målet er at bustadane skal gå til dei som bur fast i området, og ikkje til fritidsbustad.

– Når du er ein liten kommune som Aurland, er kvar einaste person ganske viktig. Då må vi sørge for at bustadane blir brukt til det som er intensjonen, seier varaordførar David Underdal (Sp).

Det er nemleg vanskeleg for fastbuande og tilflyttande å få tak i bustader i den vesle vestlandskommunen.

Og når eit hus kjem til sals, kan bodrunden bli varm. For to år sidan blei eit 100 år gammalt hus utan innlagt vatn, rive vekk til 362 prosent over prisantyding.

Men å tvinge folk til å bu i husa sine er ikkje nødvendigvis heile løysinga på bustadmangelen, meiner direktør Marit Mellingen ved Distriktssenteret.

– Skal meir til enn buplikt

Viss Aurland seier ja til buplikt, blir dei ein av ytst få kommunar i landet.

I 2008 hadde 70 kommunar i Noreg buplikt. I dag er talet 41 av totalt 356 kommunar.

Ein av kommunane som har gått bort frå buplikt er sørlandskommunen Risør, etter intens politisk kamp tidlegare i år. Arendal vedtok derimot nyleg å innføre buplikt på nytt.

Det er likevel lett å forstå at kommunane vurderer buplikt sidan det er eit grep kommunane kan styre sjølve, seier Mellingen.

Men det må meir til enn tvang for å få eit godt bustadmarknad.

– Vi veit jo at det skal meir til enn berre buplikt for å få til variasjonen og dynamikken i marknaden som gjerne er naudsynt.

Ho meiner kommunane kan vere med å ta større del av risikoen ved utvikling av bustadar.

Til dømes kan kommunen innføre ei tilbakekjøpsordning for å gjere risikoen mindre for dei som byggjer nytt. Det kan nemleg vere vanskeleg å få selt ein bustaden til for prisen det kosta å sette opp eit nybygg i ein distriktskommune.

I tillegg kan kommunen inngå konkrete samarbeid med utbyggjarar for å realisere ulike typar prosjekt.

Tidlegare har Demografiutvalet føreslått skattefritak for å gjere det lettare å leige ut i distrikta.

Viktig for næringslivet

Å få tak i fleire og meir varierte bustader er uansett heilt sentralt for at bygdene for at næringslivet skal få tak i nok folk, meiner Mellingen.

Ein rapport frå kompetansesenteret for distriktsutvikling saman med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett på kva bustadtilgang har å seie for rekruttering av arbeidskraft i distrikta.

På spørsmål om kva som er viktige årsaker til rekrutteringsutfordringane, svarer éin fjerdedel at manglande tilgang på eigna bustader er ei viktig årsak.

– Ei litt sær ordning

I ein annan idyllisk vestlandskommune, har dei tatt andre grep enn buplikt for å halde hyttefolket borte.

I øykommunen Austevoll er det særleg på dei mindre øyane at bustadhus som blir brukt til fritidsbustadar.

Her har kommunen bygd hus nytilflyttande kan leige. Då slepper dei vertande austevollingane å kjøpebustad før dei har bestemt om dei faktisk vil bu der.

Elles i kommunen er det lagt til rette for at ein kan bu i andre bueiningar enn rekkehus med plen, slik som fleirmannsbustadar og leilegheiter.

– Buplikt er jo ei litt sær ordning, seier høgreordførar Morten Storebø i Austevoll.

I Aurland er buplikt-ordninga no på høyring. Varaordføraren håpar at dei finn ei løysing på bustadmangelen.

– Det er kritisk. Det er mange som leitar etter bustad og slit med å finne ein stad å bu.