Vi møtes på Sognsvann i Oslo; stedet der han kommer for å koble helt av, men også lade opp til den kanskje viktigste valgkampen han har drevet.

Vi utfordrer ham til å kaste fiskesprett (eller kaste flyndre, som vi sier i nord). Han treffer godt. Nå sikter han seg inn mot stortingsvalget 2021.

Sognsvann var også stedet der han og Jens Stoltenberg tok på seg skiene før de gled inn i Nordmarka og la planer for Støres inntog som Ap-leder.

Drømmen som brast

11. september 2017, klokka 23.34. Arbeiderpartiets drøm var at Jonas Gahr Støre skulle vandre oppover paradegata Karl Johan i Oslo med et solid rødgrønt-flertall bak seg. Men den som brukte god tid på seiersgangen opp mot Stortinget var sittende statsminister Erna Solberg, til ropene «fire nye år».

VINKET HA DET: Valgkvelden 2017 måtte Ap-leder Jonas Gahr Støre vinke ha det til regjeringsmakt og statsministerposten. Foto: NRK

– Det var et bittert nederlag, det vil jeg si, for det hadde vært viktig å vinne det valget, sier Støre til NRK nå.

– Stortingsvalget 2021 har blitt omtalt som «din siste sjanse». Er du enig i det?

– Jeg har mange år igjen, men jeg er enig i at det er et valg som er helt avgjørende for oss i Arbeiderpartiet. Jeg er leder i Ap så jeg setter alt inn på det, så får dagen etter vise hva den bringer. Jeg har tro på at vi kan få et nytt flertall og at Ap da kan ta ansvar å lede en ny regjering.

– Vinn eller forsvinn

Historiker Hans Olav Lahlum har skrevet en rekke bøker om Arbeiderpartiet og maktkampene internt i partiet. Han mener det kommende valget kan avgjøre skjebnen til Støre.

– Valget i 2021 er vinn eller forsvinn for Støre som statsminister. Vil han være leder og statsministerkandidat i 2025, etter å ha tapt to valg? Det har i alle fall ikke skjedd tidligere i Arbeiderpartiet, sier Lahlum, som også er SV-politiker.

Han understreker likevel at man har sagt det samme om andre norske toppolitikere.

– Jeg vil si til hans forsvar at Erna Solberg tapte ved to valg før hun vant det tredje valget i 2013. Det var mange som spådde underveis at hun kom til å måtte trekke seg, sier han.

Historikeren mener også at Støre fremstår samlende internt i partiet.

– I tillegg er det ingen klare utfordrere.

Med eller uten SV?

På de nasjonale målingene denne våren har Arbeiderpartiet ligget på 24–26 prosent i gjennomsnitt, men de hadde én enkeltmåling helt nede på 20,8 prosent (Kantar for TV 2). Nettstedet Pollofpolls viser gjennomsnittet av alle nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg, og der har mulig regjeringspartner Sp ligget på 13–16,5 prosent.

Støre ser for seg en rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV. Da Senterpartiet holdt oppsummerende pressekonferanse i juni, spurte vi Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Kan du se for deg å gå inn i regjering med SV?

– Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering.

– Men da spør jeg på nytt: Kan du tenke deg å gå i regjering med SV?

– Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering.

LUKKER DØRA: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum åpner ikke opp døra for SV i en eventuell rødgrønn regjering. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Men blir han statsminister?

Støre tok over ledervervet i Ap da Jens Stoltenberg fikk toppjobben i Nato i 2014. Han prøver nå på nytt å bli statsminister, etter at partiet har vært åtte år i opposisjon, i seks av dem har han vært leder.

Blant Aps ledere etter krigen er det bare han og Reiulf Steen som ikke har vært statsminister.

BLE ALDRI STATSMINISTER: Reiulf Steen (midt i bildet) var Ap-leder, men ble aldri statsminister, i motsetning til partikollega Gro Harlem Brundtland (i hvitt) som ledet hele tre regjeringer. Her fra valgsending på NRK i 1981. Foto: NTB/Scanpix

– Hvis de borgerlige mister flertall, er du den eneste aktuelle statsministeren?

– Arbeiderpartiet er det største partiet (på rødgrønn side red.anm.). Det har vi til hensikt å bli og jeg tror vi også kan vokse, og da bør Ap ha statsministeren.

– Hvis Ap ikke skulle gjøre et så bra valg og Sp gjør et brakvalg er du klar for at de kan ville ha statsministeren?

– Jeg mener det er rimelig at det største partiet har statsministeren. Det er et sånn utgangspunkt vi har, det er det jeg jobber for og da er den saken ganske klar.

– Men er du åpen for at Senterpartiet får statsministeren?

– Jeg er åpen for å jobbe for mitt første alternativ og jeg har ikke noen plan B.