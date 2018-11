850 utmeldelser av KrF siden fredag

– Det er ikke unaturlig at det er bevegelse i medlemsmassen etter et så stort retningsvalg. Det skaper både skuffelse og entusiasme. Vi opplevde en stor vekst etter partilederens tale 28. september, da var vi opp med 2.600 nye medlemmer. Nå håper vi å få med flest mulig av dem videre, forteller kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset til NRK.

Har ingen regional oversikt

Kommunikasjonssjefen oppgir at de per nå ikke vet hvor mange av de utmeldte som er blant dem som meldte seg inn rett før partiet tok retningsvalget 2. november.

– Det tar lengre tid å få en oversikt over antallet utmeldelser ettersom denne tellingen skjer manuelt, mens innmeldingene skjer digitalt gjennom hjemmesiden vår, forteller Høvset.

OVERSIKT: Kommunikasjonssjef i KrF Mona Høvset forteller at de jobber med å få en oversikt over den regionale fordelingen av antall utmeldelser. Foto: Daniel Mork

– Utfra antallet innmeldinger og utmeldinger siden fredag er dere 150 medlemmer i minus, hva tenker partiet om det?

– Det er ikke så rart det er bevegelse. Noen er skuffet og mange vil være med å kjempe videre. Vi håper flest mulig vil være med å kjempe videre, sier Høvset.

Hun forteller at det gjenstår en jobb med å få oversikt over fylkesfordelingen av de utmeldte ettersom utmeldingene skjer via e-post.

– Det er ulikt om de som vil melde seg ut oppgir en årsak. Noen skriver bare at de vil melde seg ut, mens andre forteller at de melder seg ut av politiske årsaker. Vi holder fortsatt på å skaffe oss oversikten.

TREKKER SEG: Fikk ikke partiet med seg i regjering med Ap og trekker seg som partileder. Du trenger javascript for å se video. TREKKER SEG: Fikk ikke partiet med seg i regjering med Ap og trekker seg som partileder.

«Jojo-medlemmer» melder seg ut

Høvset oppgir at etter Hareide 28. september sa at han ville ta partiet inn i regjeringssamarbeid med Ap og Sp, opplevde ca. 2.600 innmelder. Samtidig hadde de 250 utmeldinger før 2. november.

SKJEBNEVALG: 2. november møttes KrFs til et ekstraordinært landsmøtet på Gardermoen for å avgjøre partiets fremtid. Foto: Gunhild Hjermundrud

Musikeren Trygve Skaug var en av dem som meldte seg inn – og ut igjen.

På lørdag la han ut et bilde på Instagram der han fortalte at han melder seg ut etter at KrFs landsmøte heller ville søke regjeringsmakt med Solberg-regjeringa.

MELDTE SEG UT IGJEN: Musikeren Trygve Skaug er en av flere som melder seg ut av KrF etter å ha vært medlem i kort tid. Foto: Kim Erlandsen / NRK

«Bruk gjerne resten av kontingenten til å kjøpe et godt wienerbrød til KAH», skrev Skaug.

Høvset oppgir at det før 28. september var ca. 25.000 medlemmer i partiet. Ut fra antall innmeldinger og utmeldinger siden 2. november er medlemstallet dermed ca. 27.200 medlemmer.